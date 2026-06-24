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夏天洗衣3重點消滅悶臭味！專家揭密「黃金5小時」是關鍵

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▲洗衣,曬衣,洗衣機,陽台。（AI協作圖／記者蔡惠如製作，經編輯審核）

▲夏季洗衣很可能會出現悶臭味，掌握3個重點讓你衣服更清爽乾淨。（AI協作圖／記者蔡惠如製作，經編輯審核）

記者蔡惠如／綜合報導

每逢悶熱的夏季，明明衣服才剛洗好，但有時曬得太晚，或是稍微流汗，衣服就會散發出一股抹布臭味，這種抹布味的真正元凶是「莫拉氏菌」。這種細菌廣泛存在於生活環境中，最喜歡潮濕、高溫的環境，一旦布料缺乏空氣流通且長時間無法乾燥，它就會瘋狂繁殖，並分解人類汗水與皮脂中的油酸，排出有味道的揮發性化學物質。想在夏天徹底告別這股難聞的抹布味，有 3 個防禦重點。

洗後「黃金5小時」乾燥是關鍵
衣服會臭的關鍵不是因為洗不乾淨，而是「乾燥時間拉得太長」。日本洗濯專家與微生物研究中心指出，莫拉氏菌在潮濕的布料上，大約在 4 至 5 小時後就會進入指數型的爆發繁殖期。只要能趕在細菌繁殖前讓水分蒸發，盡量在 5 小時內徹底讓衣服變乾，細菌就來不及滋生，自然不會產生臭味。

夏天午後常有雷陣雨，若逼不得已必須在室內晾衣，務必開啟除濕機、電風扇或循環扇，強迫室內空氣對流，以縮短衣物乾燥的時間。

別讓洗衣精變細菌養分
許多人誤以為多倒一點洗衣精、衣服就會洗得比較乾淨或比較香。這其實是隱形陷阱，洗劑用量超標時，洗衣機的清洗行程往往無法完全將其沖洗乾淨。殘留在衣物纖維裡的界面活性劑與有機物，在夏天的潮濕環境下，正好會成為莫拉氏菌等細菌的大補丸。

洗衣時務必嚴格參照包裝上的建議用量，在悶熱的夏季甚至可以稍微減量，避免洗劑殘留引來細菌瘋狂開派對。

洗衣機請「開蓋通風」
洗完衣服後的洗衣機內部，濕度高達 100%，加上夏天的室溫，會形成完美的溫室效應，導致黑黴菌與細菌在洗衣槽的外桶與內槽夾層中滋生。

當洗衣槽本身都已經布滿菌斑，往後洗出來的衣服注定一開始就髒了。專家建議每次洗完衣服後，洗衣機蓋子至少要打開通風 1 小時以上，維持內部乾燥，並定期使用洗衣槽清潔劑做徹底的大清潔。

關鍵字：

莫拉氏菌, 衣服抹布味, 夏天洗衣, 黃金5小時, 快速乾燥, 洗劑殘留, 洗衣機通風, 居家清潔, 洗衣技巧, 衣服除臭

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