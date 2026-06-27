懶人必學「持久＋偽素顏」底妝技巧　透亮服貼不怕卡粉斑駁

文／美人圈

夏天持久偽素顏底妝技巧！其實只需要簡單的手法，就能畫出專業彩妝師化的那樣持久，且底妝透亮輕薄，無厚重假面感，不分膚質都能畫出好看又持久的偽素顏底妝。

夏天持久偽素顏底妝技巧1：妝前保養首重「降溫」



當膚溫過高時，不僅會導致泛紅，使妝面無法乾淨，更使底妝無法服貼肌膚，導致脫妝！因此，妝前保養推薦透過「濕敷」來降溫同時補水。當摘下棉片時，觀察肌膚是否有變亮、泛紅降低，就代表成功降溫。想更快速的人，也很推薦可直接用韓國大熱的濕敷棉片，有一樣的效果。

▲（圖／IG@abib.official）

夏天持久偽素顏底妝技巧2：「去油」很重要

夏天底妝不服貼的原因之一就是「油」！不僅肌膚本身會出油，妝前保養、防曬／飾底乳等產品的油分，也容易導致肌膚消化不良、影響底妝服貼狀況。因此，記得用帶有氣孔的乾海綿，在全臉塗完乳液時，就用海綿輕壓全臉吸油；防曬／妝前乳等產品，也可直接用海綿上，讓油量降到最低。

▲（圖／IG@thetoollab_official）

夏天持久偽素顏底妝技巧3：選對妝前乳，輕鬆打造偽素顏

想要底妝自然又持久，建議用「有色妝前乳／防曬＋透明／淡膚色蜜粉」或者「透明妝前乳／防曬＋有色蜜粉」；想要底妝更完整、修飾力更強，則可以「有色飾底乳＋有色蜜粉」。根據膚況可以這樣選妝前乳／防曬的顏色：

◾ 肌膚蠟黃、暗沉：選紫色

◾ 毛孔粗大、痘痘多、痘疤多：選裸膚色、橘色

◾ 無血色、氣色不佳：選粉色

◾ 皮膚敏感的紅、痘痘的紅：選綠色

▲（圖／IG@wonjungyo_official_jp；IG@dasique_official）

夏天持久偽素顏底妝技巧4：底妝均勻且薄上

粉底量絕對不能厚重！夏天時，室內冷氣房與戶外高溫的溫差巨大，會使肌膚水油失衡的情況更為明顯，因而導致容易卡粉斑駁。上妝前，將粉底擠在手背並均勻抹開，接著均勻平舖在面中位置，再用擰乾的粉撲從面中開始往外均勻拍開，最後用海綿拍開，底妝超級服貼又輕薄！

▲（圖／IG@thetoollab_official）

夏天持久偽素顏底妝技巧5：「半臉」上妝，避免底妝節塊

夏天底妝容易因爲出油、流汗而失控不服貼！因此，更推薦「半臉」上妝，先處理半邊臉的底妝，再處理另一邊，以避免粉底在還來不及推開時就結塊，甚至暗沉速度不一，導致下午的脫妝情況更為嚴重。

▲（圖／IG@espoir_makeup）

夏天持久偽素顏底妝技巧6：定妝要分區，手法只能「按壓」

在定妝步驟，不論用刷子或粉撲，取粉後都需先在手背上畫圈勻粉，接著以「按壓」方式輕壓在最易泛油光、有黏膩感的部位，像是T字、臉的外輪廓、眉毛、眼影等區域，餘粉再稍稍帶到雙頰即可；若想加強定妝的人，可再最後噴定妝噴霧，等待全乾後，持久底妝就大功告成。

▲（圖／IG@wakemake_official）

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