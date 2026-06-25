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亞洲首富千金俏麗紅裝驚豔倫敦上流圈　精品集團董娘裙子太皺糗爆

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▲▼ 亞洲首富千金 。（圖／翻攝IG）

▲亞洲首富千金伊莎安巴尼擔任英國Serpentine夏季派對主席。（圖／翻攝anaitashroffadajania IG）

記者陳雅韻／台北報導

倫敦社交圈盛事蛇形畫廊（Serpentine Galleries）夏季派對日前於海德公園登場，巨星名流齊聚為畫廊募款，並向墨西哥建築事務所Lanza Atelier所打造的戶外展亭計畫致敬。亞洲首富安巴尼的千金伊莎安巴尼（Isha Ambani Piramal）擔任主席，身穿倫敦設計師品牌Steve O. Smith紅色洋裝，搭配「媽媽牌」巨鑽珠寶亮相，俏麗模樣成為全場「嬌」點。

▲▼ 亞洲首富千金 。（圖／翻攝IG）

▲伊莎安巴尼穿紅色洋裝搭配媽媽牌的珠寶。（圖／翻攝anaitashroffadajania IG）

伊莎安巴尼於歐美時尚圈、娛樂圈與藝文圈相當活躍，此次參加倫敦夏季社交盛事，選穿以手繪線條感的2D線條在服裝上連續成形著稱的Steve O. Smith洋裝，腰際下粉紅色裝飾猶如手繪大蝴蝶結，十分吸睛，耳際則閃耀著巨鑽耳環，指間則戴著呼應服裝色調的紅寶石戒指，優雅貴氣。

▲▼Serpentine summer party 。（圖／CFP）

▲開雲集團董娘、女星莎瑪海耶克盛裝出席，可惜緞面裙摺痕太搶鏡。（圖／CFP）

希爾頓飯店集團二千金、嫁入頂級金融豪門「羅斯柴爾德家族」（Rothschild）的妮琪希爾頓（Nicky Hilton）當晚也是座上賓，而派對共同主辦人、開雲集團董娘莎瑪海耶克（Salma Hayek）則忙著穿梭全場，不過她選擇緞面材質拼接禮服似乎失策，裙子摺痕意外搶鏡。

▲▼Serpentine summer party 。（圖／CFP）

▲希爾頓飯店集團二千金妮琪希爾頓也受邀參加派對。（圖／CFP）

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關鍵字：

亞洲首富千金, Isha Ambani Piramal

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