日本3COINS夏天必買推薦　可夾式風扇推出就缺貨、大傘面折疊傘不怕濕

文／美人圈

日本3COINS真的太好買！這個夏天推出許多涼感、旅行、租屋族相關的必備好物，包含可夾式風扇、涼感風扇、大傘面折疊傘、攜帶式矮凳與洗衣旅行袋等，加上超甜的入手價，讓人很難不大爆買，一起來看近期最必買的好物有哪些！

2026日本3COINS必買推薦：輕便夾式風扇

引爆社群討論，一推出就直接賣到一度缺貨！無線設計且自帶夾子，可放在腰帶、背包肩帶、雨傘、褲頭等，就能輕鬆解放雙手，特別適合戶外活動使用。最棒的是，風扇頭可360度旋轉，能輕易調到最滿意的角度，此外，主機背面設有掛孔，可使用市售掛鉤或螺絲懸掛在牆壁、廚房或帳篷內，用途十分靈活。

▲3COINS 輕便夾式風扇，1,980日圓（含稅）。（圖／3COINS，下同）

2026日本3COINS必買推薦：噴霧涼感風扇

想要更有涼感，那不妨試試這款！帶有細膩水霧的「噴霧功能」，同時配有冷風盤，可直接接觸肌膚，帶來清涼感受。風和冷氣的雙重作用，能夠快速舒適地驅散盛夏的悶熱，同樣能多檔調節風量，最棒的是，機器尾端自帶扣環，可直接掛在肩帶、背包上，攜帶超方便。

▲3COINS 噴霧涼感風扇，4,180日圓（含稅）。

2026日本3COINS必買推薦：大傘面晴雨兩用折疊傘

兩個人同時站在傘下都不會濕！折疊傘最容易發生只能一人撐傘，另一人肩膀濕透，3COINS推出這款傘面超大的晴雨兩用折疊傘，這款展開後直徑約134公分，提供卓越的防雨防曬保護，實在太實用啦。

▲3COINS 大傘面晴雨兩用折疊傘 ，2,200日圓（含稅）。

2026日本3COINS必買推薦：攜帶式矮凳

排隊太必要！3COINS這款攜帶式矮凳整體大約520g，可收納成包包大小直接側背，攤開後就是折疊矮凳，約可耐重100kg，3COINS特別推薦在主題樂園、節慶慶典、戶外活動等各式需等待的活動使用，外出攜帶有夠方便。

▲3COINS 攜帶式矮凳，880日圓（含稅）。

2026日本3COINS必買推薦：吸水傘袋

濕答答的折疊傘收起來後，到底要放哪邊呢？3COINS推出這款吸水傘袋，內襯為吸濕布料，將濕傘放進去後，就不怕包包濕掉。不想放進包包？這款還帶有掛鉤，可直接掛在背包肩帶上，能輕鬆解決這個問題，不怕包包內部受潮或產生異味，實用度超高！

▲3COINS 吸水傘袋 ，550日圓（含稅）。

2026日本3COINS必買推薦：可折疊洗衣籃

租屋族的最愛！這款購物籃造型的洗衣籃，小巧但空間夠裝，搭配手提設計，相當方便將髒衣服倒進洗衣機，亦或是將洗好的衣服收取；最聰明的是，洗衣籃的底部自帶可收納的支架，可將整個洗衣籃架高，無需彎腰就能拿取衣物，有感減少背部與腰部壓力。

▲3COINS 可折疊洗衣籃，1980日圓（含稅）。

2026日本3COINS必買推薦：折疊式螺旋衣架

小空間的晾衣救星！這款特別的螺旋式衣架，特別適合晾曬床單、浴巾等大件衣物，其螺旋形狀可防止織物黏連在一起，使空氣流通，幫助快速乾燥，設計太聰明！使用方法也相當容易，大件衣物對折後，手放在對折處，從一端開始，將其穿到衣架上，用一隻手旋轉衣架，直到掛好為止，若晾在戶外，記得搭配曬衣夾。

▲3COINS 折疊式螺旋衣架，660日圓（含稅）

2026日本3COINS必買推薦：洗衣旅行袋

超貼心的洗衣袋！自帶提手，可直接機洗，同時也可掛在掛鉤，直接當洗衣籃使用。這款尤其方便直接攜帶到洗衣店或旅行，也因此特別推薦用來清洗床單、毛毯等寢具，以及大量厚重衣物，需注意的是，約裝三分之二的衣物即可，才能讓每件衣物洗得更乾淨。

▲3COINS 洗衣旅行袋，880日圓（含稅）。

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