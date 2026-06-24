fb ig video search mobile ETtoday

CAFE!N大麻草香氛美式時髦登場　85度C芒果雲朵系列好夢幻

>

▲連鎖咖啡CAFE!N大麻草香氛美式、85度C芒果雲朵系列。（圖／品牌提供）

▲連鎖咖啡CAFE!N與MALIN+GOETZ 聯名推出大麻草香氛系列。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

CAFE!N 近期攜手紐約品牌推出「S!P THE CHILL 夏日計畫」，解構經典大麻草香氛的柑橘、草本與木質調性，打造融合鹽之花蜂蜜的時髦咖啡與茶飲；85 度 C 則推出「芒果狂歡季」，以香甜濃郁的芒果為主角，結合咖啡、綠茶與經典楊枝甘露靈感冰沙，頂層更覆蓋綿密滑順的芒果奶酪，打造層次豐富的夏季限定風味。

▲連鎖咖啡CAFE!N大麻草香氛美式、85度C芒果雲朵系列。（圖／品牌提供） ▲連鎖咖啡CAFE!N大麻草香氛美式、85度C芒果雲朵系列。（圖／品牌提供）

咖啡品牌 CAFE!N 與 MALIN+GOETZ 聯名，將大麻草香氛層次轉譯為能夠被品嚐、攜帶與融入日常的生活提案，把飲品風味從香氛中的柑橘、草本與木質調性出發，推出 4 款限定飲品，包括以黑咖啡為基底，搭配檸檬汁酸香的「鹽之花蜂蜜檸檬草美式」；以醇厚咖啡與鮮奶揉合淡淡迷迭香草本氣息的「鹽之花蜂蜜迷迭香拿鐵」；用紅玉茶香與細微鹽之花鹹香呈現細膩的「鹽之花蜂蜜紅玉紅茶」、「鹽之花蜂蜜紅玉鮮奶茶」，售價 70 元起。

▲連鎖咖啡CAFE!N大麻草香氛美式、85度C芒果雲朵系列。（圖／品牌提供） ▲連鎖咖啡CAFE!N大麻草香氛美式、85度C芒果雲朵系列。（圖／品牌提供）

除了飲品，夏日餐桌風景也包含三款限定輕食「舒肥雞肉輕蔬沙拉」、「黑芝麻雲朵卷」、「蔓越莓奶油鹽麵包卷」，售價70元起。

▲連鎖咖啡CAFE!N大麻草香氛美式、85度C芒果雲朵系列。（圖／品牌提供）

而喜愛甜果香的芒果控們，85 度 C 將於 6／25 開啟「芒果狂歡季」，一口氣推出三款全新限定飲品，以香甜濃郁的芒果為主角，讓民眾感受台灣味的甜蜜夏季。

▲連鎖咖啡CAFE!N大麻草香氛美式、85度C芒果雲朵系列。（圖／品牌提供）

新飲品包括以濃醇咖啡為基底，融合芒果的自然果香與清甜滋味，頂層再覆蓋綿密滑順的芒果奶酪的「芒果雲朵咖啡」，入口先感受濃郁芒果香氣，接著帶出咖啡醇厚韻味，售價 88 元；以清香綠茶搭配香甜芒果果醬的「芒果雲朵綠茶」，售價 75 元。以及限定門市才有的「芒果甘露冰沙」，選用香甜芒果製作綿密冰沙，並融合經典楊枝甘露風味靈感，濃郁果香搭配細緻冰沙口感，售價 75 元。

▲連鎖咖啡CAFE!N大麻草香氛美式、85度C芒果雲朵系列。（圖／品牌提供）

關鍵字：

CAFE!N, 85℃, (MALIN+GOETZ), 大麻草香氛美式, 鹽之花蜂蜜迷迭香拿鐵, 芒果雲朵咖啡, 芒果雲朵綠茶, 芒果甘露冰沙, 夏日限定飲品, 芒果狂歡季

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

PRADA夏日草編托特包超欠買

PRADA夏日草編托特包超欠買

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

投資金條掌握3原則防踩雷

投資金條掌握3原則防踩雷

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

GD美甲配珠寶超閃耀

GD美甲配珠寶超閃耀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

ET Fashion

推薦閱讀

黃地瓜、紅地瓜、紫地瓜差在哪？營養師揭「最強營養冠軍」

黃地瓜、紅地瓜、紫地瓜差在哪？營養師揭「最強營養冠軍」

喝咖啡照樣睡得著？研究：你的「深層睡眠」早就被偷走

喝咖啡照樣睡得著？研究：你的「深層睡眠」早就被偷走

孫藝真環抱玄彬甜出汁　海邊度假戴珍珠項鍊美翻

孫藝真環抱玄彬甜出汁　海邊度假戴珍珠項鍊美翻

分手乾脆俐落的三大星座！TOP 1看不見未來就斬斷　完全不想態度模糊 睡前吃2顆奇異果真的有效！研究曝入睡快35%　營養師揭助眠原因 明明剛洗完卻有汗臭味？洗衣常見5大NG習慣一次看 交往超大方「婚後變精打細算」星座Top 3 ！第一名把浪漫留在熱戀期 新光三越台南中山店10月熄燈　「改造藍圖曝光」網：確定要這麼醜？ G-SHOCK 25萬頂規款登台 　錶圈秀奇觀「死亡冰柱」 《欠妳的那場婚禮》8金句：男人，20歲跟40歲都一樣

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面