CAFE!N大麻草香氛美式時髦登場　85度C芒果雲朵系列好夢幻

▲連鎖咖啡CAFE!N與MALIN+GOETZ 聯名推出大麻草香氛系列。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

CAFE!N 近期攜手紐約品牌推出「S!P THE CHILL 夏日計畫」，解構經典大麻草香氛的柑橘、草本與木質調性，打造融合鹽之花蜂蜜的時髦咖啡與茶飲；85 度 C 則推出「芒果狂歡季」，以香甜濃郁的芒果為主角，結合咖啡、綠茶與經典楊枝甘露靈感冰沙，頂層更覆蓋綿密滑順的芒果奶酪，打造層次豐富的夏季限定風味。

咖啡品牌 CAFE!N 與 MALIN+GOETZ 聯名，將大麻草香氛層次轉譯為能夠被品嚐、攜帶與融入日常的生活提案，把飲品風味從香氛中的柑橘、草本與木質調性出發，推出 4 款限定飲品，包括以黑咖啡為基底，搭配檸檬汁酸香的「鹽之花蜂蜜檸檬草美式」；以醇厚咖啡與鮮奶揉合淡淡迷迭香草本氣息的「鹽之花蜂蜜迷迭香拿鐵」；用紅玉茶香與細微鹽之花鹹香呈現細膩的「鹽之花蜂蜜紅玉紅茶」、「鹽之花蜂蜜紅玉鮮奶茶」，售價 70 元起。

除了飲品，夏日餐桌風景也包含三款限定輕食「舒肥雞肉輕蔬沙拉」、「黑芝麻雲朵卷」、「蔓越莓奶油鹽麵包卷」，售價70元起。

而喜愛甜果香的芒果控們，85 度 C 將於 6／25 開啟「芒果狂歡季」，一口氣推出三款全新限定飲品，以香甜濃郁的芒果為主角，讓民眾感受台灣味的甜蜜夏季。

新飲品包括以濃醇咖啡為基底，融合芒果的自然果香與清甜滋味，頂層再覆蓋綿密滑順的芒果奶酪的「芒果雲朵咖啡」，入口先感受濃郁芒果香氣，接著帶出咖啡醇厚韻味，售價 88 元；以清香綠茶搭配香甜芒果果醬的「芒果雲朵綠茶」，售價 75 元。以及限定門市才有的「芒果甘露冰沙」，選用香甜芒果製作綿密冰沙，並融合經典楊枝甘露風味靈感，濃郁果香搭配細緻冰沙口感，售價 75 元。