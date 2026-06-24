Seiko面盤展絲綢之美　優雅機械錶不到4萬入手

▲Seiko Presage Classic Series系列富岡絲綢面盤限量腕錶HCC008，36,500元。（圖／Seiko提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

Seiko旗下以發揚日本文化聞名的Seiko Presage系列，發表4款面盤設計靈感源自富岡絲綢之美的機械錶。富岡絲綢產自日本群馬縣富岡製絲廠周邊地區，以細緻均勻的絲線與職人精湛工藝著稱，該製絲廠創立於1872年，並於2014年被聯合國教科文組織列為世界遺產。Seiko Presage系列將透過捐贈部分銷售收益予富岡絲綢振興組織，以實際行動支持富岡地區蠶桑業的保護與文化傳承。





▲Seiko Presage Classic系列「白練」富岡絲綢面盤腕錶HCC001，32,000元。

以絲綢之美為靈感的4款Seiko Presage新錶中，HCC008腕錶為全球限量2000只的限量版，細膩面盤紋理呈現富岡絲綢特有的柔順垂墜質感，完美呼應群馬縣稀有蠶種所產生的純白絲綢，搭配靈感來自富岡製絲廠紅磚外牆的深棕色皮革錶帶，流露優雅氣息。另外三款常規錶則透過日本傳統工藝色彩展現絲綢光澤色調，包含源自精煉絲線純淨白色的白練、和服染色中常見鮮明翠綠的若竹色，以及令人聯想到櫻花柔和粉色的櫻色，其中櫻色面盤款式搭配的深棕色皮革錶帶靈感來自櫻花樹幹，別出心裁，每一款不到4萬元可入手。





▲Seiko Presage Classic系列「若竹色」富岡絲綢面盤腕錶HCC002，32,000元。





▲Seiko Presage Classic系列「櫻色」富岡絲綢面盤腕錶HCC003，31,000元。

日本珠寶品牌MIKIMOTO也經常將在日本傳統文化元素融入設計中，當中放射狀箭羽交織成輪的「矢車(Yaguruma)」，寓意心想事成與好運，被視為幸運符，品牌早在1937年的萬國國覽會上便將此美好寓意化作設計靈感，近期則以此符碼創作Lucky Arrows系列圓墜珠寶，以珍珠母貝或青金石為底，襯托美鑽或珍珠，共有項鍊、耳環、手鍊可供選擇。







▲MIKIMOTO Lucky Arrows系列鍊墜，101,000元。（圖／翻攝MIKIMOTO官網）