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把胡蘿蔔、南瓜變香水！Jo Malone 英倫田園系列限量登場

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記者曾怡嘉／綜合報導

今年夏季香氛市場持續吹起自然風潮，Jo Malone 從英倫田園與蔬菜園汲取靈感，推出限量「英倫田園系列」；歐舒丹則為經典馬鞭草與薰衣草香氛系列換上全新面貌，從香氣到包裝同步升級，帶來不同風格的感官體驗。

▲▼jo malone香水。（圖／品牌提供）

▲▼jo malone田園香水。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲由左而右分別為蕾絲胡蘿蔔花香水、緋紅甜菜根香水、絲絨奶油南瓜香水。

誰說蔬菜只能出現在餐桌上？Jo Malone London今年以英倫田園中的蔬菜園為靈感，推出限量「英倫田園系列」，將蔬菜成熟待採的美好時刻轉化為香氛語言。限量系列共推出蕾絲胡蘿蔔花香水、絲絨奶油南瓜香水、緋紅甜菜根香水三款限量香氛，並延伸推出綠番茄系列居家香氛產品。

▲▼jo malone香水。（圖／品牌提供）

▲Jo Malone 蕾絲胡蘿蔔花香水，30ml，3,100元。

英倫田園系列主打款為蕾絲胡蘿蔔花香水，跳脫大眾對根莖蔬菜的既定印象，聚焦盛放中的胡蘿蔔花，透過調香工藝，呈現花朵柔美、清甜的一面。香氣由茴香的草本清甜揭開序幕，中調胡蘿蔔花與橙花交織，綻放細緻柔美的粉嫩花香，最後以廣藿香的溫潤木質餘韻輕柔收尾，為夏季香氛市場帶來不同於傳統花果香的選擇。

▲▼jo malone香水。（圖／品牌提供）

▲L’OCCITANE 果漾馬鞭草淡香水，75ml。

歐舒丹也在2026年為經典馬鞭草與薰衣草香氛系列全面升級，從視覺設計、香氛配方到天然來源成分比例同步更新。全新瓶身採用柔和拱形輪廓設計，呼應南法傳統建築門廊意象，搭配品牌「LO」徽誌與流動感字體，展現傳承與現代感兼具的風格。

▲▼jo malone香水。（圖／品牌提供）

▲L’OCCITANE 紓壓枕巾香氛噴霧，100ml。

系列以果漾馬鞭草、經典馬鞭草與薰衣草三款香氣，依循晝夜節律陪伴日常：清晨以明亮果香喚醒愉悅活力，午後以清新馬鞭草提振身心，夜晚則以柔和薰衣草帶來沉靜放鬆，全品項從淡香水、沐浴膠、美體乳、護手霜，到薰衣草泡泡浴、滾珠瓶與紓壓枕巾香氛噴霧，將香氣延伸為完整身心保養儀式。

關鍵字：

香氛新品, 夏季限量, JoMalone, 歐舒丹, 自然風潮

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