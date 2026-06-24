叉奇、三眼怪萌翻保養圈！《玩具總動員5》聯名美妝一次看

記者曾怡嘉／綜合報導

隨著電影《Toy Story 玩具總動員5》熱映，美妝保養品牌早已掀起聯名熱潮。從舒特膚、安耐曬到INNISFREE，紛紛推出限定包裝、聯名組合與角色周邊，讓胡迪、巴斯光年、三眼怪與叉奇等人氣角色陪伴消費者度過今夏保養與防曬時光。

#舒特膚攜手《玩具總動員5》，限定周邊同步登場

保養品牌舒特膚今年推出《Toy Story 玩具總動員5》限定系列，將經典角色融入日常周邊設計，讓養膚時光增添更多趣味。此次活動結合品牌明星產品，包括舒新雪潤系列與三酸煥膚嫩亮系列，搭配限定贈品企劃，推出叉奇造型杯套、餐具組、三眼怪束口袋，以及抱抱龍與巴斯光年擦手巾等實用周邊。

#安耐曬推出限定防曬組合，叉奇與三眼怪現身包裝

迎接夏季防曬旺季，安耐曬也加入《玩具總動員5》聯名行列，推出限定版防曬組合。本次設計以叉奇與三眼怪為主要靈感，搭配品牌熱銷的金鑽高效防曬露，以及今年推出的防曬水凝乳系列，打造兩款限定組合，包括安耐曬－膠原保濕防曬總動員與安耐曬－美肌潤色防曬總動員，更特別推出可搭配迷你金鑽高效防曬露的限量角色掛飾，讓熱門角色叉奇、三眼怪配件成為你的夏日防曬神救援隊友。

#INNISFREE七款人氣商品換新裝，胡迪、翠絲驚喜現身

韓系保養品牌INNISFREE則一口氣推出7款《玩具總動員》限定包裝商品，成為今夏最受矚目的聯名系列之一。此次參與聯名的品項涵蓋多款熱銷明星商品，包括：維他命C淨亮精華、維他命C亮白潤色防曬霜、水感玻尿酸保濕防曬精華、綠茶籽玻尿酸保濕精華、無油無慮礦物控油蜜粉與晨露粉嫩潤唇膏，包裝設計集結胡迪、翠絲、叉奇、叉奇女友等人氣角色，以繽紛活潑風格為經典產品換上全新面貌。