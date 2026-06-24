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金智媛剪短髮了！新髮型登韓網熱搜　手拿唇膏同款也被問爆

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記者曾怡嘉／綜合報導　圖／品牌提供

韓星金智媛剪短髮了！THE WHOO近日公開她的全新代言形象照，一頭俐落短髮搭配清透妝容，讓不少粉絲眼睛一亮，也讓她手持的「初綻花語潤色護唇膏」引起粉絲討論。另一方面，英國皇室御用沙龍香氛品牌CREED則宣布人氣團體NCT成員鄭在玹成為亞太區品牌好友，為品牌帶來全新話題。

▲▼韓星代言。（圖／品牌提供）

過去多以浪漫長髮形象示人的金智媛，這次換上俐落短髮後展現截然不同的魅力，簡約造型不僅讓五官輪廓更加突出，也讓整體氣質多了幾分率性與自信，此次形象照中，她手持THE WHOO初綻花語潤色護唇膏，以自然柔和的色彩演繹夏季妝容。透過帶有潤澤感的光澤效果，讓雙唇看起來更顯透亮。

▲▼韓星代言。（圖／品牌提供）

近年多功能彩妝持續受到歡迎，THE WHOO初綻花語潤色護唇膏除了作為護唇產品使用外，也可延伸運用於眼周與雙頰，柔滑膏體能自然貼合肌膚，輕拍在雙頰可營造自然紅潤感，少量點綴眼皮則能增添淡淡光澤，一支即可完成眼唇頰妝容，外出補妝超方便。

▲▼韓星代言。（圖／品牌提供）

另一邊，擁有超過260年歷史的英國沙龍香氛品牌CREED宣布韓國人氣團體NCT成員鄭在玹（JAEHYUN）成為亞太區品牌好友。近年活躍於音樂、戲劇與時尚領域的鄭在玹，以沉穩內斂的氣質與獨特品味受到關注，與CREED強調經典工藝與雋永風格的品牌形象相當契合。

▲▼韓星代言。（圖／品牌提供）

隨著全新形象曝光，鄭在玹此次也演繹CREED旗下最具代表性的Aventus阿文圖斯系列。從經典的「阿文圖斯」、清新明亮的「阿文圖斯 龍蘊」、濃郁深邃的「阿文圖斯・極」，到展現優雅魅力的「阿文圖斯 女香」，以不同香氣個性詮釋多元風格，也持續成為品牌最受矚目的代表作品之一。

關鍵字：

標籤:**金智媛, 鄭在玹, THEWHOO, CREED, 韓星新品

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