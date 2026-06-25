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生理期不能洗頭、喝冰水？女生最常相信的5大經期迷思

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▲▼女生最常相信的5大經期迷思 。（AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核）

▲生理期可以洗頭，但是洗後要趕快吹乾。（AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

月經是女性每個月都會經歷的生理現象，但從小到大，許多人也聽過各種經期禁忌，像是不能洗頭、不能喝冰水、不能運動等。這些流傳已久的說法究竟是真的有根據，還是只是代代相傳的觀念？整理5個常見生理期迷思，帶你一一破解。

#「月經來不要洗頭」真的有必要嗎？

不少女性從小就被長輩叮嚀，生理期期間最好不要洗頭，以免讓身體受寒。不過月經的形成主要與子宮內膜剝落有關，洗頭本身並不會影響經血排出或月經週期，相較於是否洗頭，更重要的是洗後記得吹乾頭髮。

#生理期期間不能運動？

許多人擔心運動會讓經血量增加或加重經痛，因此選擇整天躺在床上休息。但對大部分女性來說，適度活動其實有助於促進血液循環，部分人甚至能因此減輕不適感。若經期身體狀況允許，可選擇散步、瑜伽、伸展或低強度有氧運動，不一定需要完全停止活動。

▲▼女生最常相信的5大經期迷思 。（AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核）

#喝冰水會讓經血排不乾淨？

「經期不能喝冰的」大概是最常見的月經傳言之一。事實上，喝冰水並不會讓經血停止排出，也不會導致經血堆積體內。不過有些女性本身對冷刺激較敏感，喝冰飲後可能感覺腹部悶脹或不舒服，因此是否飲用冷飲，仍可依照個人體質與感受調整。

#經痛是正常的，忍一忍就好？

雖然輕微經痛相當常見，但若每次月經來都痛到無法上班上課，甚至需要長期依賴止痛藥，可能就不只是單純的生理反應。部分婦科疾病也可能伴隨嚴重經痛症狀，因此若疼痛程度明顯影響生活，建議進一步尋求專業醫療協助，而不是一味忍耐。

#月經不規律只是壓力太大？

生活壓力、熬夜或作息不正常，確實可能影響月經週期，但並非所有月經失調都與壓力有關。若經期長期忽早忽晚、經血量突然改變，或數個月未來月經，除了生活因素外，也可能與荷爾蒙變化等原因有關，建議及早留意身體狀況。

關鍵字：

標籤:**月經健康, 女性健康, 經期禁忌, 生理期迷思, 經痛原因

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