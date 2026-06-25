C羅征戰世界盃未婚妻忙血拼　車廂裝滿愛馬仕戰利品

▲喬治娜穿著自創品牌mimoa搭配愛馬仕鱷魚皮凱莉包。（圖／翻攝georginagio IG）

記者陳雅韻／台北報導

41歲的葡萄牙巨星C羅（Cristiano Ronaldo）正在2026世界盃足球賽征戰，在世界盃締造了「連續6屆參賽都有進球」的史詩級紀錄，他的未婚妻喬治娜（Georgina Rodriguez）也沒閒著，忙著打理自創休閒服品牌mimoa新事業外，還不忘抽空到愛馬仕（Hermès）血拼一番，後車廂裝滿愛馬仕大小橘色提袋，讓她開心寫下「Orange is the new black」（橘色是新流行）。





▲喬治娜經常拎愛馬仕「天花板」喜馬拉雅鱷魚皮柏金包。（圖／翻攝georginagio IG）

把愛馬仕招牌橘袋比喻成時尚圈經典不敗的黑色，足見愛馬仕在喬治娜心中的分量，她收藏各種尺寸、顏色的愛馬仕標誌性包款，尤其對珍稀皮革鱷魚皮款式情有獨鍾，經常拎鱷魚皮凱莉包、愛馬仕「天花板」喜馬拉雅鱷魚皮柏金包上街，展現貴婦派頭。





▲喬治娜的後車箱裝滿愛馬仕戰利品。（圖／翻攝georginagio IG）

雖然外界認為喬治娜從Gucci店員搖身一變成為作風豪奢的貴婦，是「麻雀變鳳鳳凰」，但她擅用擁有的資源，積極開創自己的事業當企業家，創辦奢華房地產經紀公司Bellhatria Real Estate、休閒服品牌mimoa，近日還接下瑞士名錶暨珠寶品牌蕭邦（Chopard）大使頭銜，展現事業企圖心。





▲喬治娜是蕭邦大使示範名錶與珠寶。（圖／翻攝georginagio IG）