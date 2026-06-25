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千黛亞千元二手T恤搞定紅毯造型　搭配的勞力士古董錶藏家超想要

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▲▼千黛亞 。（圖／CFP）

▲千黛亞在巴黎宣傳新片《蜘蛛人：重生日》，身穿從eBay買來約1113元的古董蜘蛛人T恤。（圖／CFP）

記者陳雅韻／台北報導

好萊塢女星千黛亞（Zendaya）與老公湯姆霍蘭德（Tom Holland）宣傳新片《蜘蛛人：重生日》的腳步抵達巴黎，身為LV（Louis Vuitton，路易威登）大使的她沒有選擇品牌新裝，竟穿上只要台幣不到1200元的寬大蜘蛛人古董T恤上陣，上演「下身失蹤」大露美腿，手腕上的勞力士（Rolex）錶也很搶鏡，是藏家夢幻的Daytona古董錶。

千黛亞御用造型師Law Roach表示：「時尚並不一定非得花大錢不可。」他上eBay花了34.99美元為千黛亞買下二手的2XL尺寸蜘蛛人圖案T恤，讓她搭配白色「紅底鞋」Christian Louboutin 尖頭高跟鞋，在巴黎首映會輕鬆展現巨星氣場。

▲▼千黛亞 。（圖／CFP）

▲千黛亞戴勞力士藏家眼中的夢幻逸品Daytona Ref. 16520古董錶。（圖／CFP）

身為勞力士代言人的千黛亞，當天所戴的古董錶也深具話題性，是勞力士1988年問世的Rolex Daytona Ref. 16520，為品牌史上第一款自動上鍊的Daytona，搭載了傳奇的Zenith 機芯，而外型也有變化，錶冠加入護肩設計，錶徑尺寸從37毫米增大至40毫米，展現運動風格，被勞力士粉絲視為夢幻錶款之一。
 

►千黛亞的蜘蛛裝是36年古董 　已故大師Giorgio Armani之作耀眼

►「小蜘蛛人」穿另類情侶裝攬嬌妻　千黛亞報以甜笑放閃

關鍵字：

千黛亞, Rolex, 勞力士

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