迪卡儂大規模降價！健身T恤139元、登山鞋500元有找創新低價

記者鮑璿安 ／綜合報導

迎接夏日戶外活動旺季，迪卡儂宣布啟動全新「品牌價格優化計畫」，強調不是限時促銷，而是透過長期價格調整，降低運動門檻，讓消費者以更親民的價格入手機能裝備。同時推出「明星裝備選拔賽」，由消費者票選下一波降價商品，人氣最高的5款商品將於7月正式公布全新售價。





▲男款低筒登山健行鞋 NH50則直接降至499元 。（圖／品牌提供）





▲男款純棉健身T恤，新價格降至139元 。（圖／品牌提供）





▲衝浪褲裙499元。（圖／品牌提供）

此次價格優化涵蓋健身、健行、水上運動等多元品項，其中夏季必備的男款涼感抗UV拉鍊式衝浪水母衣，採用高領與長袖設計，兼顧防曬與舒適度，適合衝浪、SUP、浮潛等戶外水上活動；搭配成人款浮潛面鏡，也讓戲水裝備一次備齊。

日常運動族則可關注價格調整後的男款純棉健身T恤，新價格降至139元，簡約版型結合柔軟棉質布料，無論重訓、慢跑或日常穿搭都相當實穿；男款低筒登山健行鞋 NH50則直接降至499元，以抓地鞋底搭配耐磨鞋面，成為入門健行與旅行穿搭的高CP值選擇。





▲迪卡儂揪全民票選「明星裝備-再創新低價」，下一波新低價商品由民眾決定 。（圖／品牌提供）



此外，迪卡儂也同步祭出國際品牌優惠，部分鞋款與服飾最高降幅達60%，提供更多元的運動裝備選擇。即日起至6月30日，消費者還可參與「明星裝備選拔賽」，票選心目中的人氣商品，前5名將於7月迎來全新低價，投票還有機會抽中2,000元購物抵用卡，替夏季添購新裝備也能更省荷包。

同場加映

UNIQLO 再度找來義大利設計師 Francesco Risso 合作，推出全新 UNIQLO F.RISSO 2026 夏日膠囊系列，以「Made for Dreaming 織入奇想」為主題，把他擅長的藝術感印花、鮮明色彩與流動輪廓，重新轉譯成更適合日常穿搭的 LifeWear 單品。系列將於 6月19日 在指定店舖與網路商店登場，主打把「為夢而生」的想像力，真正穿進每天的衣櫥裡。這次聯名的迷人之處，在於它不是單純把設計師印花搬上衣服，而是把 Francesco Risso 一貫帶點玩心、又帶點藝術張力的語言，收進 UNIQLO 一向擅長的舒適剪裁與實穿基礎裡。系列裡看得到大量手繪感花卉、幾何紋理、條紋與亮色調交錯出現，輪廓也從合身到寬鬆、從柔和到立體，讓夏天的穿搭不只清爽，還多了一點情緒和表情。





▲UNIQLO 再度找來義大利設計師 Francesco Risso 合作，推出全新 UNIQLO F.RISSO 2026 夏日膠囊系列 。（圖／品牌提供）