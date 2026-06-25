fb ig video search mobile ETtoday

IKEA榴槤季限時回歸　用「榴槤冰狗」呼叫水果控

>

記者蔡惠如／綜合報導

榴槤控們注意，讓人又愛又恨的極致美味它又來啦！腦中浮現那個味道了嗎？去 IKEA 就有得吃，還首度出現獵奇的「榴槤風味冰狗」，霜淇淋直接塞進熱狗堡裡，主打冷熱交融的「神仙反差萌」，同步還有 3 款嚴選馬來西亞榴槤果泥的限定霜淇淋，不管是榴槤初試者還是資深老饕通通能吃起來。

▲IKEA榴槤季。（圖／品牌提供）

IKEA 榴槤季夏日回歸，單支售價 20 元的「榴槤風味霜淇淋」，主打濃郁香氣搭配綿密滑順的霜淇淋口感，入口香甜不會太厚重，即起至 7／29 限時販售。今年還推創意新品「榴槤風味冰狗」，將濃郁香甜的榴槤風味霜淇淋，夾進柔軟微熱的熱狗麵包裡，咬下就能感受冰熱反差的口感，售價 35 元也算平價甜點。

▲IKEA榴槤季。（圖／品牌提供）

▲IKEA榴槤季D888甘榜榴槤霜淇淋加果泥，售價70元。（圖／品牌提供）

除了基本款之外，IKEA 再加碼 3 款加入不同品種榴槤果泥的限定霜淇淋，選用來自馬來西亞的果泥輪翻上陣，首波即日起至 7／1 登場的「D888甘榜榴槤霜淇淋」，香甜柔和路線，對初次想嘗試榴槤的民眾相當適合，售價 45 元，還能選擇用 25 元加購「甘榜榴槤泥」升級風味。

人氣款「D24蘇丹王榴槤霜淇淋」將在 7／2 日至 7／15 登場，口感甜度適中，擁有飽滿的果香與綿密感，售價 65 元；壓軸登場的「D197貓山王榴槤霜淇淋」則在 7／16 至 7／29 登場，果肉厚實細緻、色澤金黃且果香濃郁，售價 85 元。

▲IKEA榴槤季。（圖／品牌提供）

而創意點心「金絲榴槤捲」今年也重新回歸瑞典餐廳，外層用麵包絲包裹後炸到金黃酥脆，內餡是綿密滑順、香氣濃郁，3 個售價 55 元。

而喜愛甜果香的芒果控們，85 度 C 將於 6／25 開啟「芒果狂歡季」，一口氣推出三款全新限定飲品，以香甜濃郁的芒果為主角，讓民眾感受台灣味的甜蜜夏季。

▲連鎖咖啡CAFE!N大麻草香氛美式、85度C芒果雲朵系列。（圖／品牌提供）

新飲品包括以濃醇咖啡為基底，融合芒果的自然果香與清甜滋味，頂層再覆蓋綿密滑順的芒果奶酪的「芒果雲朵咖啡」，入口先感受濃郁芒果香氣，接著帶出咖啡醇厚韻味，售價 88 元；以清香綠茶搭配香甜芒果果醬的「芒果雲朵綠茶」，售價 75 元。以及限定門市才有的「芒果甘露冰沙」，選用香甜芒果製作綿密冰沙，並融合經典楊枝甘露風味靈感，濃郁果香搭配細緻冰沙口感，售價 75 元。

▲連鎖咖啡CAFE!N大麻草香氛美式、85度C芒果雲朵系列。（圖／品牌提供）

關鍵字：

榴槤控, IKEA榴槤季, 榴槤風味霜淇淋, 榴槤風味冰狗, D888甘榜榴槤霜淇淋, 甘榜榴槤泥, D24蘇丹王榴槤霜淇淋, 蘇丹王榴槤泥, D197貓山王榴槤霜淇淋

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

PRADA夏日草編托特包超欠買

PRADA夏日草編托特包超欠買

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

投資金條掌握3原則防踩雷

投資金條掌握3原則防踩雷

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

GD美甲配珠寶超閃耀

GD美甲配珠寶超閃耀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

ET Fashion

推薦閱讀

「疑心病最重」星座Top 3！冠軍超缺安全感　很難輕易相信別人

「疑心病最重」星座Top 3！冠軍超缺安全感　很難輕易相信別人

喝咖啡照樣睡得著？研究：你的「深層睡眠」早就被偷走

喝咖啡照樣睡得著？研究：你的「深層睡眠」早就被偷走

金智媛剪短髮了！新髮型登韓網熱搜　手拿唇膏同款也被問爆

金智媛剪短髮了！新髮型登韓網熱搜　手拿唇膏同款也被問爆

擁有5種個性特質　大家會都想跟你當朋友 每天凌晨才睡？4招改善晚睡習慣　幫助找回規律作息 黃地瓜、紅地瓜、紫地瓜差在哪？營養師揭「最強營養冠軍」 夏天洗衣3重點消滅悶臭味！專家揭密「黃金5小時」是關鍵 越晚結婚越幸福？3個「現實面優勢曝光」　讓感情更穩定 睡前吃2顆奇異果真的有效！研究曝入睡快35%　營養師揭助眠原因 孫藝真環抱玄彬甜出汁　海邊度假戴珍珠項鍊美翻

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面