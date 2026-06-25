IKEA榴槤季限時回歸　用「榴槤冰狗」呼叫水果控

記者蔡惠如／綜合報導

榴槤控們注意，讓人又愛又恨的極致美味它又來啦！腦中浮現那個味道了嗎？去 IKEA 就有得吃，還首度出現獵奇的「榴槤風味冰狗」，霜淇淋直接塞進熱狗堡裡，主打冷熱交融的「神仙反差萌」，同步還有 3 款嚴選馬來西亞榴槤果泥的限定霜淇淋，不管是榴槤初試者還是資深老饕通通能吃起來。

IKEA 榴槤季夏日回歸，單支售價 20 元的「榴槤風味霜淇淋」，主打濃郁香氣搭配綿密滑順的霜淇淋口感，入口香甜不會太厚重，即起至 7／29 限時販售。今年還推創意新品「榴槤風味冰狗」，將濃郁香甜的榴槤風味霜淇淋，夾進柔軟微熱的熱狗麵包裡，咬下就能感受冰熱反差的口感，售價 35 元也算平價甜點。

▲IKEA榴槤季D888甘榜榴槤霜淇淋加果泥，售價70元。（圖／品牌提供）

除了基本款之外，IKEA 再加碼 3 款加入不同品種榴槤果泥的限定霜淇淋，選用來自馬來西亞的果泥輪翻上陣，首波即日起至 7／1 登場的「D888甘榜榴槤霜淇淋」，香甜柔和路線，對初次想嘗試榴槤的民眾相當適合，售價 45 元，還能選擇用 25 元加購「甘榜榴槤泥」升級風味。

人氣款「D24蘇丹王榴槤霜淇淋」將在 7／2 日至 7／15 登場，口感甜度適中，擁有飽滿的果香與綿密感，售價 65 元；壓軸登場的「D197貓山王榴槤霜淇淋」則在 7／16 至 7／29 登場，果肉厚實細緻、色澤金黃且果香濃郁，售價 85 元。

而創意點心「金絲榴槤捲」今年也重新回歸瑞典餐廳，外層用麵包絲包裹後炸到金黃酥脆，內餡是綿密滑順、香氣濃郁，3 個售價 55 元。

而喜愛甜果香的芒果控們，85 度 C 將於 6／25 開啟「芒果狂歡季」，一口氣推出三款全新限定飲品，以香甜濃郁的芒果為主角，讓民眾感受台灣味的甜蜜夏季。

新飲品包括以濃醇咖啡為基底，融合芒果的自然果香與清甜滋味，頂層再覆蓋綿密滑順的芒果奶酪的「芒果雲朵咖啡」，入口先感受濃郁芒果香氣，接著帶出咖啡醇厚韻味，售價 88 元；以清香綠茶搭配香甜芒果果醬的「芒果雲朵綠茶」，售價 75 元。以及限定門市才有的「芒果甘露冰沙」，選用香甜芒果製作綿密冰沙，並融合經典楊枝甘露風味靈感，濃郁果香搭配細緻冰沙口感，售價 75 元。