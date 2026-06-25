卡地亞高雄漢神精品店嶄新開幕　大港橋、85大樓融入美洲豹壁畫

▲卡地亞高雄漢神精品店一樓入口處主牆面裝飾藝術家François Mascarello作品，將美洲豹融入高雄兩大地標大港橋與85大樓。（圖／卡地亞提供，以下同）

記者陳雅韻／高雄報導

卡地亞（Cartier）位於高雄漢神百貨的精品店，自1995年開幕之初即設點，於南台灣深耕逾三十載，該店至今歷經多次擴大與改裝，此次首度拓展為兩層樓，打造佔地180坪、橫跨一樓與地下一樓的精緻空間，品牌攜手國際頂尖團隊操刀設計，巧妙融合高雄獨有的多元城市景致、港口文化、藝術設計與生活風格，踏入一樓迎賓空間首先映入眼簾的巨幅藝術牆面，正是法國藝術家François Mascarello獨家繪製作品，將品牌經典的美洲豹靈動身影融入高雄兩大代表性地標：全台唯一會旋轉開合的流線型景觀橋「大港橋」與象徵城市轉型的「85大樓」。

▲卡地亞高雄漢神精品店B1入口處主牆面呈現抽象的美洲豹圖案，搭配Bellitas燈光藝術公司為品牌打造的吊燈。

左側的專屬空間則融入高雄市花「木棉花」的色彩，以盛開時的火紅色搭配深淺不同的粉色調，呈現溫暖柔和的氛圍，賓客在此挑選珠寶與腕錶之際，亦能探索品牌香氛系列。另一側的卡地亞頂級珠寶空間由法國頂級藝術裝飾工作室Tollis Studio打造，天花板與壁畫上的花卉圖示皆由師傅手工一筆一畫完成，如花瓣片片飄下的金色主裝飾板，配合大量的波浪與弧線佈置，彰顯輕盈柔美的奢華氣息。

▲卡地亞高雄漢神精品店一樓VIP室以動植物為設計靈感。

沿著專屬電梯或階梯而下，卡地亞高雄漢神精品店的地下一樓空間聚焦於腕錶、皮件、生活藝術精品以及鑽石與對戒鑑賞專區。該層運用米色、金銅色、沈穩灰色與柔和的木棉花色交錯，創造出溫馨愜意且具時尚感的氛圍。中央中島區設有一面以抽象且帶有俏皮感設計的美洲豹藝術牆面，致敬品牌於1914年首件以毛皮紋理象徵美洲豹力量的抽象作品，並搭配由Bellitas燈光藝術公司量身打造、線條似水如植物的吹製玻璃吊燈。風格優雅的嶄新店共設有4間VIP室，讓貴客能享受尊榮服務。





▲模特兒佩戴卡地亞最新幾何與對比系列Voltage套組，鑲嵌珊瑚紅珠、綠玉髓、縞瑪瑙與鑽石。





▲新款卡地亞動物與植物鱷魚胸針於卡地亞高雄漢神精品店亮相。

為慶祝高雄漢神百貨精品店全新開幕，卡地亞將於2026年6月26日至7月3日舉辦「Watchmaker of Shapes, Master of Crafts」腕錶新品鑑賞活動，集結近百件作品，包含首次抵台的今年新錶與多款經典限量之作。其中備受藏家矚目的Cartier Privé Les Opus系列三款新作，包括Crash鏤空腕錶、Tortue單按鈕計時碼錶、Tank Normale腕錶，以及Cartier Privé La Collection系列都將完整呈現。

▲卡地亞藏家系列Tank Normale腕錶（左起），Tortue單按鈕計時碼錶，Crash腕錶登台。





▲卡地亞結合珠寶鑲嵌與內填琺瑯工藝的Tortue Panthère Métiers d'Art 美洲豹腕錶 。

展覽依主題劃分為不同展區，除聚焦呈現藏家系列外，亦將經典錶款、高級製錶、頂級珠寶腕錶匯聚一堂。為紀念此重要里程碑，現場更獨家鉅獻市場上珍稀的1970年代後近現代腕錶作品，並展出居家擺件與珠寶晚宴包系列，將精湛工藝從腕間延伸至居家日常，以別具感官張力的鑑賞體驗宴饗南台灣的藏家與錶迷。





▲模特兒佩戴卡地亞Myst de Cartier全鑽錶。





▲卡地亞靈感源自咖啡豆的Grain de Café 腕錶。





▲卡地亞幾何風格西洋棋套裝。





▲卡地亞採用祖母綠色絲緞飾以黑色絲絨效果簇絨花卉圖案的Cartier Soir方形包。

珠寶品牌的美學設計延伸至時尚配件與生活精品，義大利珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）即在包款設計領域樹立時髦風格，2026秋冬系列推出豐富的晚宴包可供選擇，當中Tubogas Parentesi 手拿包向品牌經典珠寶致敬， 發表紫紅色、暖陶棕色緞面與黑色亮面鱷魚皮版本，配上飾以水晶的 Tubogas 提把流露華美氣息，其中紫紅緞面包款以銀色提把搭配標誌性的金色 Parentesi 圖騰，營造鮮明對比。





▲BVLGARI Tubogas Parentesi緞面手拿包。（圖／寶格麗提供，以下同）





▲BVLGARI Tubogas Parentesi Top Handle黑色天鵝絨晚宴包。