北海道LeTAO進駐復興館推玉米霜淇淋　紅茶聖代讓你秒回日本

記者蔡惠如／綜合報導

北海道小樽甜品店 LeTAO 將於 7／1 正式進駐 SOGO 復興館，推出獨家的玉米霜淇淋與多款限定蛋糕聖代，全部滿滿顏值掛讓你秒回日本；知名神戶風月堂近期也插旗新光三越信義新天地 A8 館，經典法蘭酥擺好擺滿並規劃一對一客製諮詢空間，推出喜餅、彌月禮盒選購服務。

創立於 1998 年、以招牌雙層起司蛋糕聞名的北海道「小樽洋菓子舖 LeTAO」，正式進駐 SOGO 復興館 B3 開設台灣首間百貨常設櫃。裝潢佈置上融合品牌「懷舊，創新」的精神，並規劃內用座位區，讓消費者除了挑選伴手禮與節慶蛋糕外，也能在店內靜享專屬的下午茶。

為歡慶百貨常設店開幕，也推出限定商品、專為台灣首店打造的「玉米霜淇淋」，以北海道玉米的甘甜乳香呈現鹹甜交織的獨特風味；「麻糬抹茶草莓蛋糕」則巧妙融合濃郁抹茶的微苦與草莓酸甜，外層覆蓋 Q 彈麻糬，高顏值讓人一眼就幸福。店內則推出結合香氣醇厚紅茶與經典元素的「斯里蘭卡紅茶聖代」與「雙味奢華乳酪午茶組」，預計 7／1 正式開幕。

業者表示，開幕期間內至門市購買三顆非指定蛋糕（品項依門市現場公告為準），即可免費獲品牌 LeTAO 品牌保冷袋。

日本百年銘菓「神戶風月堂」，品牌攜手姊妹品牌 Lespoir，在新光三越信義新天地 A8 館 B2 打造全新形象概念店。櫃位設計以品牌的經典紅色為主軸，融入日式美學最講究的留白哲學，在熱鬧的百貨伴手禮專區中，營造出兼具百年歷史底蘊與當代高雅的舒心購物空間。並針對企業贈禮、喜餅及彌月禮盒，由專人提供一對一服務。

首間專門店配置完整的全系列經典法蘭酥商品，並推出多款富有藝術價值的台灣限定包裝與夏日限定口味。彌月禮盒與旅居奧地利的藝術家陳萱瑜合作，以「Sweet Beginnings」為主題手繪設計台灣限定包裝，手繪插畫中巧妙融合達摩、摺紙鶴、小狐狸寶寶等日式與童趣符號，傳遞溫柔祝願。喜餅禮盒包裝則結合日本傳統「水引結」與法式蕾絲雕花工藝，充滿古典浪漫氣息。

其姊妹品牌 Lespoir 也開賣夏日限定的「橙香夏威夷豆杏仁薄煎餅」，以橙香點綴豐富的堅果香氣，口感酥脆輕盈。業者表示，即起至 7／31 ，針對喜餅彌月及企業大宗訂購滿 50 盒以上，可享有 88 折的專屬優惠。