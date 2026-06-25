沒有除濕機也不怕　5招讓小套房乾爽的「控濕祕訣」

▲小套房沒有除濕機，如何做連日的雨天除濕？善用原本的家電即可有效排除濕氣。（AI協作圖／記者蔡惠如製作，經編輯審核）

記者蔡惠如／綜合報導

連續的雨天又來襲，對於租屋族來說，空間已經有限，但不買除濕機，衣服曬不乾、床墊黏膩甚至家具發霉，其實只要懂得阻絕濕氣源頭、聰明運用現有家電，並調整生活中的微小動線，也能靠著以下 5 個生活妙招，將小房間的整體濕度有效降下來。

善用冷氣

小套房最大的優勢就是坪數小，善用房間裡原有的冷氣，就能達到極佳的控濕效果。只需開啟一般的「冷氣模式」，並將溫度設定在 26 度左右，冷氣在運轉時，機器內部的蒸發器自然就會大量凝結空氣中的水分並排出室外，除濕效率甚至比許多局部除濕盒還要高上好幾倍。

建議在關掉冷氣前，記得切換成「送風」運轉十到十五分鐘，把冷氣機內部的積水完全吹乾，才不會讓機器內部發霉，反而變成套房裡的隱形霉味來源。

緊閉浴室

洗完澡後的浴室，絕對是小套房裡威力最強的「濕氣炸彈」。很多人習慣在洗完澡後，把浴室門大開想讓裡面通風，這在小空間裡其實是致命傷，因為累積的大量水氣會瞬間衝進房間，讓整體濕度往上飆。

正確的作法是洗完澡後務必緊閉浴室門，並立刻將抽風機開到最大，同時利用刮水棒把地板與牆壁的水珠刮進排水溝。如果套房浴室既沒有窗戶也沒有抽風機，也請同樣保持關門，並在浴室內放一把電風扇對著地板吹以加速風乾。

微熱微風帶走空氣相對濕度

在連續下雨的日子裡，只開電風扇只是讓沉重的濕氣在房間裡不斷循環，身體依然感覺黏膩。在氣溫較低的日子，可利用物理上的微熱原理來降低「相對濕度」。當環境溫度每升高一度，空氣容納水氣的能力就會變大，適度開啟家裡的電暖器，讓室內溫度微幅提升，接著再把電風扇對著打開的窗戶外面吹，透過這種「一熱一動」的搭配，就能把室內的悶濕空氣「推」出室外。

阻絕生活中水氣源頭

小空間的容濕量很低，許多日常習以為常的舉動，都在不知不覺中製造大量水氣。在雨天將濕衣服掛在室內是讓濕度爆表的元兇，下雨期間多利用外面的自助烘衣機，或是將衣服集中在浴室內並搭配電風扇吹乾。

另外，在房間裡用快煮壺燒開水、或是用電磁爐煮泡麵時，務必養成隨手蓋上鍋蓋的習慣，並將排油煙機開到最大，否則這些滾燙的蒸氣會直接融入整間套房的空氣中，瞬間變成牆壁出水的推手。

減少地毯與布織品

布織品像是大面積的長毛地毯、厚重的窗簾、沙發布套或是過多的裝飾抱枕，在潮濕環境中就像是一塊塊隱形的蓄水海綿，源源不絕地吸收空氣中的水分，並在環境稍微乾燥時再度釋放出來。

容易潮濕的小套房，在布置上應盡量採取「減量哲學」，減少使用容易吸濕的厚重布料。至於每天接觸的被褥，一逮到放晴的機會就要立刻拿出去曬，或者定期使用烘被機處理，才不會讓床鋪成為整間房子的隱形蓄水池。