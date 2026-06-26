營養師點破水果減肥最大誤區　「2個時間點」吃更健康

▲想減肥看水果甜不甜其實不準。（圖／達志示意圖）

記者蔡惠如／綜合報導

夏天吃水果比吃甜點更療癒，但水果所含的糖分，仍然可能會導致發胖，營養師指出，即使減肥，還是建議要吃水果幫助消化，還能補充維他命，挑時機吃能讓身體更健康，此外用水果甜不甜來判定熱量「其實不準」，一次吃進的份量多少才最重要。

營養師指出，很多人用水果吃起來甜不甜，來判斷熱量多寡是不正確的，因為水果不僅只有甜的味覺，還有酸、水分等綜合起來的口感，像檸檬吃起來很酸，但還是有糖。有時超甜的西瓜，比釋迦的熱量更低，因為水分含量高，每個水果都可以吃，而且種類要多元，重點是掌握吃進去的份量。

基本上來說，一天進食的水果不要超過 2 到 3 份，一份水果份量約莫是 1 個拳頭大小，或 8 分滿的一般飯碗，此外，2 個時間點進食水果最好，第一是在「運動後吃」，運動過後尤其是肌力訓練或重訓之後，讓肌肉恢復能量、幫助蛋白質吸收，可以再補充蛋白質時搭配吃水果，效果更好；第二則可以在「餐後吃」，在不是吃得太撐飽的狀態下，吃水果可以讓血糖波動更穩定，而且也有助於控制攝取量。

而果乾跟果汁是不能當成新鮮水果來攝取的，如果可以，盡量選新鮮水果，而不是吃果乾這一類加工品，蔬菜與水果不能相互取代，不要以為自己吃了水果，就等同攝取蔬菜了。