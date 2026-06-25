fb ig video search mobile ETtoday

Grand Seiko會員限定錶開放申購　藍灰色霧面配金數字內斂雅致

>

▲▼GS 。（圖／公關照）

▲Grand Seiko 2027年初春新作GS9 Club專屬原創錶款SBGY045，首次開放全球GS9 Club會員申購，250,000元。（圖／Grand Seiko提供）

記者陳雅韻／台北報導

Grand Seiko官方會員組織「GS9 Club」繼2024年日本會員限定的SBGW319掀起搶購熱潮後，新計劃首度打破地域限制，將購買資格擴展至全球會員，預計於2027年2月正式發售的會員限定錶SBGY045，即刻展開官網預購申請，台灣限量30只，每位會員限購 1 只，將依登記與確認順序依序確立名額。

此次開放全球會員申購的SBGY045腕錶風格內斂雅致，採用類似於SBGY007「御神渡」的經典殼型，搭載9R31手動上鍊Spring Drive機芯，並堅持無日期的純粹配置，回應全球市場對於佩戴舒適度與經典比例的追求。在面盤設計上，捨棄品牌向來聞名的立體壓紋，改採幾乎完全沒有紋理的簡約純色霧面面盤，引進日本「四十八茶百鼠」的獨特配色，呈現一種介於藍與灰之間、帶著靜謐霧面啞光質感的「湊鼠」色，職人在霧面底色上採用高難度的透明塗料技術並進行鏡面加工，使其隨著光線變化呈現如琺瑯般的細膩質感；另一亮點是9時位置呈現源自GS9 Club Logo風格的金色阿拉伯數字「9」時標，與金色的「GS」標誌及秒針相互呼應。

▲▼GS 。（圖／公關照）

▲日本傳統色彩系統「四十八茶百鼠」。

CASIO旗下G-SHOCK頂規錶款MR-G系列則請日本工藝大師獻藝，為紀念此系列30周年而生、設計靈感來自極地海域自然奇觀「死亡冰柱(Brinicle)」的FROGMAN紀念限定腕錶MRG-BF1000EB-1A，打造呈現鉑金般光澤的COBARION®超硬合金錶圈，其表面漩渦狀面均由寶石切割大師小松一仁親自雕琢再施以藍色AIP處理，才能在光影下展現極具層次的光影效果，全球限量800只，台灣將於27日開賣。

▲▼GS 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK MRG-BF1000EB-1A腕錶，250,000元。（圖／G-SHOCK提供）

►Seiko面盤展絲綢之美　優雅機械錶不到4萬入手

►Seiko限量藍圈潛水錶登場　可調式錶扣穿戴更舒適

關鍵字：

Grand Seiko, G-SHOCK

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

PRADA夏日草編托特包超欠買

PRADA夏日草編托特包超欠買

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

投資金條掌握3原則防踩雷

投資金條掌握3原則防踩雷

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

GD美甲配珠寶超閃耀

GD美甲配珠寶超閃耀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

ET Fashion

推薦閱讀

千黛亞千元二手T恤搞定紅毯造型　搭配的勞力士古董錶藏家超想要

千黛亞千元二手T恤搞定紅毯造型　搭配的勞力士古董錶藏家超想要

C羅征戰世界盃未婚妻忙血拼　車廂裝滿愛馬仕戰利品

C羅征戰世界盃未婚妻忙血拼　車廂裝滿愛馬仕戰利品

Seiko面盤展絲綢之美　優雅機械錶不到4萬入手

Seiko面盤展絲綢之美　優雅機械錶不到4萬入手

亞洲首富千金俏麗紅裝驚豔倫敦上流圈　精品集團董娘裙子太皺糗爆 CITIZEN光動能技術問世50周年　礦石光澤GPS錶霸氣登場 「疑心病最重」星座Top 3！冠軍超缺安全感　很難輕易相信別人 每天凌晨才睡？4招改善晚睡習慣　幫助找回規律作息 沒有除濕機也不怕　5招讓小套房乾爽的「控濕祕訣」 迪卡儂大規模降價！健身T恤139元、登山鞋500元有找創新低價 新光南西店改裝40大潮流新櫃登場　推手搖飲買一送一、10元茶飲限量送

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面