Grand Seiko會員限定錶開放申購　藍灰色霧面配金數字內斂雅致

▲Grand Seiko 2027年初春新作GS9 Club專屬原創錶款SBGY045，首次開放全球GS9 Club會員申購，250,000元。（圖／Grand Seiko提供）

記者陳雅韻／台北報導

Grand Seiko官方會員組織「GS9 Club」繼2024年日本會員限定的SBGW319掀起搶購熱潮後，新計劃首度打破地域限制，將購買資格擴展至全球會員，預計於2027年2月正式發售的會員限定錶SBGY045，即刻展開官網預購申請，台灣限量30只，每位會員限購 1 只，將依登記與確認順序依序確立名額。

此次開放全球會員申購的SBGY045腕錶風格內斂雅致，採用類似於SBGY007「御神渡」的經典殼型，搭載9R31手動上鍊Spring Drive機芯，並堅持無日期的純粹配置，回應全球市場對於佩戴舒適度與經典比例的追求。在面盤設計上，捨棄品牌向來聞名的立體壓紋，改採幾乎完全沒有紋理的簡約純色霧面面盤，引進日本「四十八茶百鼠」的獨特配色，呈現一種介於藍與灰之間、帶著靜謐霧面啞光質感的「湊鼠」色，職人在霧面底色上採用高難度的透明塗料技術並進行鏡面加工，使其隨著光線變化呈現如琺瑯般的細膩質感；另一亮點是9時位置呈現源自GS9 Club Logo風格的金色阿拉伯數字「9」時標，與金色的「GS」標誌及秒針相互呼應。





▲日本傳統色彩系統「四十八茶百鼠」。

CASIO旗下G-SHOCK頂規錶款MR-G系列則請日本工藝大師獻藝，為紀念此系列30周年而生、設計靈感來自極地海域自然奇觀「死亡冰柱(Brinicle)」的FROGMAN紀念限定腕錶MRG-BF1000EB-1A，打造呈現鉑金般光澤的COBARION®超硬合金錶圈，其表面漩渦狀面均由寶石切割大師小松一仁親自雕琢再施以藍色AIP處理，才能在光影下展現極具層次的光影效果，全球限量800只，台灣將於27日開賣。





▲G-SHOCK MRG-BF1000EB-1A腕錶，250,000元。（圖／G-SHOCK提供）