LV《旅行精神》三部曲企劃堪比電影　王俊凱成FERRAGAMO香水全球代言人

▲全智賢和孔劉演出《日常即旅程Everyday Is a Journey》。（路易威登提供）



圖文／鏡週刊

藝人與品牌的關係，早已不只是曝光與代言那麼簡單：從演員、歌手到偶像團體成員，品牌藉由他們鮮明的個人特質與影響力，傳遞關於旅行、品味、香氣與生活風格的不同想像；而對於新世代的代言人而言，每一次合作也成為展現個人魅力與時尚態度的重要舞台。近期有哪些品牌新面孔需要我們熟悉一下呢？來看看本期的介紹。

結伴出來玩

為慶祝LOUIS VUITTON Monogram誕生130週年，品牌與韓國電影導演羅泓軫（Na Hong-jin）合作，推出共3集的《旅行精神Spirit of Travel》企劃，分別由全智賢和孔劉、申敏兒及鄭好娟主演，敘事主題自《日常即旅程Everyday Is a Journey》《改變即旅程Change Is a Journey》、到為企劃劃上圓滿句號的《命運即旅程Destiny Is a Journey》，3集影像細膩捕捉了主角們尋求擺脫重複日常生活後，開啟全新旅程的動人瞬間，企圖喚起人們對旅行的探索精神和興奮之情。

▲申敏兒擔綱演出第2集《改變即旅程Change Is a Journey》。（路易威登提供）

▲鄭好娟主演第3集《命運即旅程Destiny Is a Journey》，為整個企劃劃下完美句點。（路易威登提供）

▲《旅行精神Spirit of Travel》企劃是為慶祝LOUIS VUITTON Monogram誕生130週年。（路易威登提供）

人氣再升格

繼王一博之後，UGG宣布再簽下韓國人氣女團i-dle成員宋雨琦，邀請她成為最新品牌代言人；品牌看中她對於全球Z世代的影響力，讓去年還是亞太區品牌大使的她，不到1年時間已經升官成為全球代言人，在形象大片中，她腳上穿著的涼鞋色彩鮮豔又散發自由姿態，看來將會是今夏的超人氣鞋款啦！

▲韓國女團i-dle成員宋雨琦成為UGG品牌代言人。（三諾提供）

▲UGG全球代言人王一博演繹男鞋。（三諾提供）

▲UGG GoldenGlow涼鞋。NT$4,680。（三諾提供）

青春真是香

還記得當年那個青澀可愛的男團TFBOYS隊長王俊凱13歲的兒時模樣嗎？現在積極在電影圈發展的他，接下FERRAGAMO新職務，正式成為香水的全球代言人。品牌認同他在音樂與演出中對細膩情緒的精準演繹，正巧呼應FERRAGAMO對香氛藝術的極致追求，未來，粉絲們可以在喜愛王俊凱之時，自花漾香氣中展開對於氣味、情感與義式生活美學的一段探索之旅了。

▲王俊凱正式成為FERRAGAMO香水全球代言人。（FERRAGAMO提供）

有妹初長成

童星出身、有著可愛笑容的韓國女演員金裕貞，近日以一身黑色俐落裝扮，酷帥拍下有小CK之稱的CHARLES & KEITH形象大片，宣告擔任最新品牌代言人。對於國民妹妹的轉變，好期待演技精湛的她接下來如何透過獨有的時尚視角與個人魅力，詮釋這個夏日的輕鬆自在啊！

▲品牌代言人金裕貞為CHARLES & KEITH拍攝的形象大片。Delfina手提包 NT$2,790。（CHARLES & KEITH提供）

▲草編貝殼串珠吊飾。NT$890。（CHARLES & KEITH提供）

才華全方位

身為韓國人氣男團Stray Kids成員的HAN（韓知城），能創作又能唱的全方位多功始終是公認的才子，現在他更增添了時尚地位，成為義大利品牌TOD'S品牌大使。他表示：「期待透過未來的合作企劃，親身體驗並分享TOD'S所代表的義式生活方式與品牌精神。」而他的多元創意與細膩品味，正是TOD'S認同他與品牌價值完美契合的原因。

▲Stray Kids成員HAN的最新身分是TOD'S品牌大使。（迪生提供）

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