做事總是容易分心？三個方法幫助自己專注提高效率

記者李薇／台北報導 圖／sbsdrama.official IG

專注力不是靠逼自己硬撐，而是要讓大腦更容易進入狀態，許多人之所以容易分心，是因為任務太模糊、干擾太多，或是一直想一次完成太多事情，想提高工作效率，可以先從調整節奏與工作方式開始，讓專注變成比較容易維持的狀態。

＃設定一段短時間，只要求自己先開始



很多人無法專注，是因為一想到要工作很久就開始抗拒，建議先設定15到25分鐘的短時間，只要求自己在這段時間內專心處理一件事，不需要一開始就想著要全部完成，當開始的門檻降低，大腦比較不會產生逃避感，也更容易在進入狀態後自然延長專注時間。

＃一次只做一件事，減少來回切換的消耗



看似同時回訊息、查資料、寫文件很有效率，其實大腦一直在不同任務之間切換，反而會消耗更多注意力，建議在工作前先決定這一段時間只處理一個目標，例如：只寫提案、只整理資料、只回覆信件，讓注意力集中在同一個方向，效率會比一邊做一邊分心更穩定。

＃替自己安排固定的收尾動作



專注力不只跟開始有關，也跟結束方式有關，每次工作到一個段落時，可以花兩分鐘記下目前做到哪裡、下一步要接什麼、還缺哪些資料，這樣下次回到工作時就不用重新回想，能更快銜接進度，也能減少因為不知道從哪裡開始而拖延的狀況。