Cortis嚴成玹愛牌！法國「厚底小白鞋」超顯腿長　張凌赫也穿了

記者鮑璿安／綜合報導

男團 Cortis 成員嚴成玹身為時尚寵兒，同款單品也吸引不少時尚迷關注，他曾穿著法國巴黎鞋履品牌 both 的 GAO 系列亮相，以解構感丹寧造型搭配厚底皮鞋，展現率性風格；品牌另一款 TYRES PLATFORM 厚底小白鞋，同樣受到舒淇、張凌赫等人青睞，成為今夏熱門鞋款。

創立於2016年的 both，以橡膠工藝為品牌核心，將工業美學結合法式極簡設計，打造兼具前衛感與實穿性的鞋履。其中 TYRES PLATFORM 採用品牌標誌性的箭紋輪胎大底，運用 EVA 與橡膠複合材質打造約6公分厚底，不僅修飾身形，也兼顧輕盈腳感與舒適支撐，打破厚底鞋笨重的印象。鞋款外型以俐落流線搭配雕刻感鞋底輪廓，並加入粉嫩櫻花粉、薄荷綠等撞色細節，讓簡約小白鞋更具層次感，也延續品牌對橡膠材質的創新探索。





▲張凌赫。（圖／品牌提供）





▲創立於2016年的 both，以橡膠工藝為品牌核心，將工業美學結合法式極簡設計，打造兼具前衛感與實穿性的鞋履。（圖／品牌提供）

同時，Cortis成員趙雨凡（James）與隊長馬丁（Martin）出席巴黎男裝周Saint Laurent 2027夏季男裝大秀，雙帥分別以一黑一深藍的極簡造型呼應本季的核心精神。趙雨凡以黑色針織毛衣疊搭條紋襯衫，搭配俐落西褲，透過袖口與領口若隱若現的條紋細節增添層次；馬丁則選穿深色雙排扣長版大衣，內搭低領設計並戴上黑色墨鏡，修長輪廓散發冷冽氣場，讓聖羅蘭男士有了更加具體真實的面貌。