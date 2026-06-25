從頭到腳都沁涼！夏季必備降溫小物　香氛濕巾、薄荷髮浴都該有

▲夏天涼感小物絕對是降溫必備。（AI協作圖／記者李薇製作，經編輯審核）



記者李薇／台北報導

台灣的夏季總是又悶又熱，高溫與高濕度的雙重夾擊，出門不到5分鐘就讓人開始汗如雨下又出油黏膩，面對惱人的塌髮、汗臭與肌膚顆粒感，最強夏日清爽秘密武器出動，從頭皮控油、肌膚抗痘到身體瞬間降溫，多款夏季必備的涼感與寶養好物，幫助擊退油膩災難，維持全天清爽乾淨。

＃阿葵亞 淨水賦活洗髮精（控油型），600mL、售價259元





日本專為台灣悶熱潮濕氣候量身打造，採用淨味平衡技術結合檜木精萃，能深層潔淨、徹底抑制異味分子，長效維持舒適清香，更添加「瞬吸油脂配方」與「薄荷精萃」，有效舒緩頭皮出油，洗後沁涼爽快，並注入含氨基酸的水潤光澤髮芯賦活成分，控油同時長效保濕，加上0矽靈讓髮根立體蓬鬆，一撥髮就飄逸水潤光澤。

＃思波綺 瞬亮涼感洗髮乳，450mL、售價300元

在家就能享受日本沙龍級的居家SPA體驗，嚴選日本長崎五島列島的初榨山茶花精油，可以深層滋養受損髮絲，使秀髮持續維持水潤光澤，添加薄荷醇與胡椒薄荷萃取的雙薄荷沁涼修護配方，洗後瞬間激涼清爽，是油性頭皮的救星，同時不

會造成髮質乾澀，展現蓬鬆輕盈動感髮絲。

＃SEA BREEZE 臉&身體兩用涼感濕巾，30枚入、售價149元

通勤、運動或出遊後總是感受到黏膩不適，但又不能說洗澡就洗澡，這時具有薄荷醇清爽成分的涼感濕巾絕對是夏日裡的救贖，擦拭瞬間神清氣爽，「沁涼柑橘版」與「沁涼薄荷版」更具備持續涼感配方，20x25公分的大尺寸延展設計，一張即可擦拭全身，通勤族、機車族真的必備。

【加碼推薦】

＃專科 淨荳煥膚修護精華，30mL、售價680元

高溫皮脂分泌過多，或是因生活壓力、睡眠不足，容易導致粉刺、痘痘生成，不慎還會留下泛紅痘印。專科淨荳煥膚修護精華添加積雪草萃取，能溫和舒緩肌膚，並搭配水楊酸、傳明酸與雙重玻尿酸三重修護配方，能減少臉上顆粒感，並能強化肌膚屏障，無酒精、無香料、無色素，敏弱肌也能安心使用。