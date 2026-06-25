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布丁狗沐浴果凍太可愛！軟Q質感＋布丁香味　粉絲狂掃3顆還不夠

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記者李薇／台北報導、攝影　圖／品牌提供

IP魅力席捲全球，更是彰顯個人取向的表現，近期有許多美妝小物也換上可愛的樣貌，更是延續基本的養護功效，可以說是既療癒又好用，當然一定要擁有。

＃LUSH Pompompurin沐浴果凍，售價740元

▲LUSH,布丁狗,ANESSA,安耐曬,Cetaphil,舒特膚,保養,美妝。（圖／品牌提供、記者李薇攝）

▲LUSH,布丁狗,ANESSA,安耐曬,Cetaphil,舒特膚,保養,美妝。（圖／品牌提供、記者李薇攝）

▲LUSH,布丁狗,ANESSA,安耐曬,Cetaphil,舒特膚,保養,美妝。（圖／品牌提供、記者李薇攝）

英國香氛品牌LUSH今年再度與三麗鷗家族合作，打造一系列超有趣的洗沐泡澡作品，其中讓人可愛到尖叫的布丁狗變身成沐浴果凍，超軟Q的質地捧在手上宛如布丁般，還原度超高，更是散發甜甜的雞蛋布丁香氣，連細節都不放過，一上市立刻狂吸粉絲掃貨，一次買三顆都還嫌不夠。

▲LUSH,布丁狗,ANESSA,安耐曬,Cetaphil,舒特膚,保養,美妝。（圖／品牌提供、記者李薇攝）

▲LUSH,布丁狗,ANESSA,安耐曬,Cetaphil,舒特膚,保養,美妝。（圖／品牌提供、記者李薇攝）

▲LUSH,布丁狗,ANESSA,安耐曬,Cetaphil,舒特膚,保養,美妝。（圖／品牌提供、記者李薇攝）

▲LUSH,布丁狗,ANESSA,安耐曬,Cetaphil,舒特膚,保養,美妝。（圖／品牌提供、記者李薇攝）

不只是人氣冠軍布丁狗，向來較少有周邊的大眼蛙、花小兔、人魚漢頓都成為LUSH經典熱賣的汽泡彈，迷人飽和色彩放進熱水之中迅速化成彩虹浴，簡直是最高等級的療癒日常，蛋黃哥、酷企鵝則是設計成香氛皂，陪伴人們度過每日的例行沐浴時光。

＃ANESSA安耐曬 膠原保濕防曬總動員，售價1800元

▲LUSH,布丁狗,ANESSA,安耐曬,Cetaphil,舒特膚,保養,美妝。（圖／品牌提供、記者李薇攝）

夏季只要提到防曬，安耐曬絕對是人人口碑推薦，在今年夏季剛好攜手全新動畫《玩具總動員5》打造實用又可愛的聯名組合，其中，膠原保濕防曬總動員含有金鑽高效防曬露5X 60mL，搭配膠原保濕防曬水凝乳90g，並且配有迷你的金鑽高效防曬露5X 12mL，可以裝在三眼怪或是叉奇（隨機附贈）的掛飾隨身攜帶補擦，簡直萌到不行。

＃Cetaphil舒特膚 舒新雪潤B5修護精華禮盒

▲LUSH,布丁狗,ANESSA,安耐曬,Cetaphil,舒特膚,保養,美妝。（圖／品牌提供、記者李薇攝）

▲LUSH,布丁狗,ANESSA,安耐曬,Cetaphil,舒特膚,保養,美妝。（圖／品牌提供、記者李薇攝）

▲LUSH,布丁狗,ANESSA,安耐曬,Cetaphil,舒特膚,保養,美妝。（圖／品牌提供、記者李薇攝）

敏感肌膚專家舒特膚除了用安心的成分守護全家大小，這次更是與《玩具總動員5》打造出一系列買贈或是禮盒，除了有叉奇杯套、三眼怪束口袋、抱抱龍擦手巾、巴斯光年擦手巾等，最值得入手的舒新雪潤B5修護精華禮盒以明星精華搭配實用三眼怪造型網袋，即日起在屈臣氏、康是美販售，7月1日至7月31日於佑全上架。

關鍵字：

LUSH, 布丁狗, ANESSA, 安耐曬, Cetaphil, 舒特膚, 保養, 美妝

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