孫藝真罕見露事業線又秀美腿　性感造型絕配個性珍珠

▲孫藝真首度以TASAKI亞太區大使身份出席品牌活動。（圖／翻攝yejinhand IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓女星孫藝真結束與老公玄彬帶著兒子到海邊度假行程，旋即投入工作，首度以TASAKI亞太區大使身份，為品牌位於首爾新世界百貨江南店的全新裝修概念店正式揭幕，她難得選穿低胸的黑色禮服露「事業線」又露美腿，大秀勤於健身的窈窕身材，44歲的她是辣媽界代表。





▲孫藝真難得露深溝秀珠寶。（圖／翻攝yejinhand IG）

孫藝真出席TASAKI專賣店開幕活動，選穿的性感禮服出自雕塑感設計著稱的澳洲設計師品牌Alex Perry，她搶先戴上將於7月上市的TASAKI danger系列項鍊與手鍊，均是優雅圓潤珍珠結合帶刺金珠的對比設計，彰顯個性美感。





▲孫藝真穿Alex Perry黑色禮服搭配TASAKI最新danger系列珠寶。（圖／品牌提供，以下同）

日前與家人開心旅行，孫藝真全程都戴著TASAKI標誌性的balance neo珍珠項鍊，為海濱休閒穿搭增添亮點。她返回工作崗位，立刻見證TASAKI首爾新世界百貨江南店的嶄新面貌，品牌將日本傳統「立涌（Tatewaku）」紋樣融入現代設計，打造兼具日式工藝底蘊與當代質感的精品空間。







▲TASAKI danger flow阿古屋珍珠與18K黃金手鍊，650,000元。