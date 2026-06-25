一直下雨總是昏昏沉沉？營養師揭「濕氣重」真相　5招養成輕盈體質

▲減少高油、高鹽飲食，讓身體維持健康代謝。（AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核）

記者曾怡嘉／台北報導

雨下不停，總讓人覺得全身懶洋洋、睡再久也提不起勁，甚至忍不住懷疑是不是體內「濕氣太重」。營養師高敏敏表示，「濕氣重」並非現代醫學的正式診斷名稱，但若長期飲食失衡、睡眠不足、缺乏運動，確實可能讓身體出現疲倦、浮腫等狀況，與其一味想著排濕，不如先從生活習慣開始調整。

下雨天待在室內的時間變長，活動量容易下降，也可能因天氣影響心情與作息，讓人感覺整天昏昏沉沉。高敏敏指出，若同時有睡眠不足、飲食不均衡或喝水太少等情況，身體更容易出現代謝變慢、精神不佳等感受。

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

如果最近經常感到身體浮腫、食慾不佳、睡再久還是疲倦，或是喝水不足、排便不順等，都可能是提醒自己該重新調整生活作息。不過她也提醒，這些狀況並不能直接等同於「濕氣重」，也可能與睡眠品質、壓力、過敏體質、腸胃功能或其他健康因素有關，若症狀持續或影響日常生活，建議尋求專業醫療評估。

高敏敏也進一步分享，平時可透過均衡飲食補充多樣化食材，包括冬瓜、苦瓜、絲瓜、生薑、蔥、花椒、洋蔥、薏仁、綠豆及紅豆等。其中，多數蔬菜富含水分與膳食纖維，薑、蔥、洋蔥則含有不同植化素，有助維持身體正常機能。她也提醒，紅豆水若要飲用，建議以未煮破前的澄清液為主，可避免攝取過多澱粉。

比起排濕，更重要的是養成5個好習慣，想改善總是疲倦、身體沉重的感覺，應先從日常生活做起，包括減少高油、高糖及高鹽飲食、每天補充足夠水分、維持每周規律運動、睡滿7至9小時，以及增加蔬菜、全穀雜糧與優質蛋白質的攝取、當飲食、睡眠與活動量回到正常節奏，身體自然比較容易維持良好的代謝與精神狀態。