COS新款芭蕾舞鞋太美！柔霧緞面配方頭輪廓　高質感成穿搭亮點

記者鮑璿安 ／綜合報導

隨著「芭蕾風（Balletcore）」熱潮持續延燒，COS發表全新的芭蕾舞鞋，以柔和緞面材質結合極簡線條，推出粉霧裸粉、卡其與巧克力棕等新色，延續品牌一貫的低調美學，讓芭蕾鞋不只是流行單品，更成為日常衣櫥中百搭的存在！





▲COS 發表最新芭蕾舞鞋靈感鞋款系列 。（圖／品牌提供）



此次系列以舒適與設計感並重，粉霧裸粉、卡其色款採用柔軟緞面包覆鞋身，搭配流線輪廓與富有彈性的鞋底，讓鞋型更貼合雙腳，鞋口以細緻抽繩與小蝴蝶結點綴，在簡約之中增添芭蕾舞鞋的優雅細節。

除了經典平底鞋外，COS也推出巧克力棕色綁帶款式，以方框鞋頭結合柔軟皮革內裡，讓俐落輪廓多了一分摩登感。緞面材質隨光線折射出細膩光澤，無論搭配牛仔褲、西裝褲或長裙，都能輕鬆營造帶有法式氣息的極簡造型，也呼應 Balletcore 從舞蹈服飾延伸至日常穿搭的流行趨勢。此次全新緞面芭蕾舞鞋系列，在保留舒適機能的同時，也透過當季柔和色調與細膩材質，為夏季鞋櫃帶來更輕盈、優雅的選擇，全系列目前已於品牌官網及指定門市販售。

這次也要將目光鎖定PUMA全新SPEEDCAT MULE 穆勒鞋，由全球品牌大使 Rosé 親自演繹，在形象大片中率先上腳義式濃縮配色，以奶油白短版運動外套搭配同色系褲裙，露出纖細腰線與修長腿部比例，再以堆堆襪混搭穆勒鞋，巧妙平衡運動感與芭蕾風格，如今Rosé同款台灣買得到！





▲PUMA這回再為經典 Speedcat 注入全新面貌，推出全新 SPEEDCAT MULE 穆勒鞋 。（圖／品牌提供）



從芭蕾舞鞋、瑪莉珍鞋到賽車鞋輪番攻佔潮人鞋櫃，PUMA這回再為經典 Speedcat 注入全新面貌，推出全新 SPEEDCAT MULE 穆勒鞋，保留 Speedcat 標誌性的流線輪廓，將後跟俐落削去，轉化為更輕鬆隨性的穆勒鞋型。鞋面採用高級皮革打造，搭配細緻褶皺設計，讓原本帶有賽車基因的鞋款多了一分柔和氣質；無鞋帶設計結合前掌彈性鬆緊帶，不僅提升穿脫便利性，也讓整體造型更顯輕盈俐落。