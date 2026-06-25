為什麼蚊子總愛叮你？防蚊5招＋被咬後止癢方法一次看

▲體溫較高的人比較容易吸引蚊子叮咬。（AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核）

記者曾怡嘉／台北報導

夏天氣溫升高，加上午後雷陣雨頻繁，蚊子也變得特別活躍，不少人總覺得自己特別容易成為「人體捕蚊燈」，明明大家都站再一起，自己總是被叮得滿腿紅豆冰，究竟蚊子喜歡叮哪些人？又該如何做好防蚊、被叮後如何止癢？整理一次看懂。

蚊子喜歡叮那些人呢？蚊子主要透過人體呼出的二氧化碳、體溫及皮膚散發的氣味尋找目標，因此運動後、容易流汗的人，或體溫較高者，都可能更容易吸引蚊子。此外，穿著深色衣物也可能增加被蚊子注意的機會，若想要避免蚊子叮咬，以下5件事請做好。

1. 穿淺色、寬鬆衣物

淺色衣服較不易吸熱，也相對不易吸引蚊子；長袖、長褲則可減少皮膚裸露面積，降低被叮咬機率。

2. 使用防蚊產品

外出前可依照產品標示使用防蚊液或其他防蚊用品，並留意補擦時間。嬰幼兒、孕婦等族群，應選擇適合年齡或族群使用的產品。

3. 避免積水孳生蚊蟲

花盆底盤、水桶、廢棄容器等積水環境，都是蚊子容易產卵的地方，平時應定期清除積水，降低病媒蚊孳生機會。

4. 流汗後盡快擦乾或更換衣物

大量流汗後，皮膚氣味可能更容易吸引蚊子，若長時間待在戶外，可適時擦汗並更換乾爽衣物。

5. 黃昏、清晨做好防護

部分蚊種在清晨及傍晚較活躍，若要到公園、河濱或草叢附近活動，建議加強防蚊措施。

被蚊子叮咬後的紅腫發癢，是身體對蚊子唾液產生的免疫反應。若一直搔抓，不僅可能抓破皮膚，也會增加細菌感染風險，若只是輕微紅腫，可先用冷毛巾或冰敷袋短時間冰敷，幫助減緩癢感與不適；必要時，也可依藥師或醫師建議使用止癢藥膏。

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