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CHILL進生活每個細節！(MALIN+GOETZ)大麻草聯名托特包、即可拍都好潮

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▲(MALIN+GOETZ),觀玲,CAFE!N,鄒駿昇,聯名,美妝,香氛,。（圖／品牌提供）

記者李薇／台北報導、攝影　圖／品牌提供

紐約都會潮牌(MALIN+GOETZ)把時髦帶進生活之中，自2007年首度亮相的大麻草系列香氣，一直蔚為熱賣經典，儘管近20年的時光流逝，香氣依舊前衛不過時；在2026年攜手咖啡品牌CAFE!N與視覺藝術家鄒駿昇（Page Tsou）打造三方聯名企劃，以「SIP THE CHILL」的慵懶生活信念延續到生活日常。

▲(MALIN+GOETZ),觀玲,CAFE!N,鄒駿昇,聯名,美妝,香氛,。（圖／品牌提供）

▲(MALIN+GOETZ),觀玲,CAFE!N,鄒駿昇,聯名,美妝,香氛,。（圖／品牌提供）

捕捉大麻草香氣慵懶午後淡淡煙圈繚繞的愜意感，鄒駿昇聯想到記憶中紐約週末早晨的日常片段，「城市還沒完全熱鬧起來，但已經有光線、空氣和一點自由的節奏」；因此在設計的主視覺中，不以代表性地標為主體，透過日常所見的排屋、窗框、招牌與屋頂水塔，讓身著西裝的「鴿子先生」引路，帶領大家從熟悉的街景走進一個稍微偏離現實、帶有香氣與想像的世界。

▲(MALIN+GOETZ),觀玲,CAFE!N,鄒駿昇,聯名,美妝,香氛,。（圖／品牌提供）

▲(MALIN+GOETZ),觀玲,CAFE!N,鄒駿昇,聯名,美妝,香氛,。（圖／品牌提供）

主視覺的設計穿梭在這次與(MALIN+GOETZ)聯名的各種小物裡，包括：托特包、即可拍、以藝伎咖啡豆製成的凍乾咖啡粉果凍包組等等，將悠閒的態度融入生活細節，在全台CAFE!N門市販售，同時也有聯名餐食：以蜜蜂工坊鹽之花蜂蜜串連風味層次的飲品，舒肥雞肉輕蔬沙拉、黑芝麻雲朵卷與蔓越莓奶油鹽麵包卷等，共同構築出輕盈而不失層次的夏日餐桌風景。


被稱為「保養界教官」的觀玲經常在各大時尚節目分享肌膚養護技巧，在美妝領域深耕35年的她在衡陽35舉辦《觀玲‧香攝‧記憶》展覽，將13歲時的童年回憶打造出第一支「13-000」香氣，青檸、薄荷交織而成的輕盈前調象徵歲月的青澀，中調晚香玉、梔子花、木棉花彷彿讓人回到放學時散步回家的時光，斜陽照耀的空氣中充滿花香，最後安息香、琥珀、雪松讓整體香氣更為悠長。

▲(MALIN+GOETZ),觀玲,CAFE!N,鄒駿昇,聯名,美妝,香氛,。（圖／品牌提供）

▲(MALIN+GOETZ),觀玲,CAFE!N,鄒駿昇,聯名,美妝,香氛,。（圖／品牌提供）

關鍵字：

(MALIN+GOETZ), 觀玲, CAFE!N, 鄒駿昇, 聯名, 美妝, 香氛

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