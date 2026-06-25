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總有人一出門就有車位、公車剛好來？心理學揭「幸運體質」養成法

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▲▼心理學揭「幸運體質」養成法 。（圖／翻攝自FB/tvN Drama）

▲保持生活多點彈性，較容易遇見意外驚喜。（圖／翻攝自FB/tvN Drama）

記者曾怡嘉／台北報導

你身邊是否總有一種人，外出停車剛好有車位、公車一到站就來，甚至搶演唱會門票都特別順利？不少人認為這就是「幸運體質」，但心理學研究認為，所謂的幸運，除了機率，也可能與一個人的思考方式、行為習慣及對機會的敏感度有關。想讓生活多一點好運，不妨先從日常習慣開始改變。

1. 保持開放心態，更容易發現機會

當一個人願意嘗試新事物、認識新朋友或接受不同可能性，接觸機會自然也會增加。許多看似幸運的際遇，其實來自願意跨出舒適圈。

2. 別只看到倒楣，多留意生活中的小幸運

心理學認為，人容易放大負面事件，卻忽略每天發生的小確幸。試著記錄生活中值得感謝的小事，有助於提升正向感受，也更容易察覺身邊的好運。

3. 提前準備，比等待運氣更重要

許多人羨慕別人總能抓住機會，但真正的差別往往在於是否做好準備。當機會來臨時，有準備的人通常更容易把握，也因此看起來比別人更幸運。

4. 保持好心情，提升行動力

情緒會影響判斷與決策，當心情較穩定、壓力降低時，人更願意與他人互動，也更容易做出有利於自己的選擇，增加遇到好機會的可能性。

5. 別害怕改變計畫

生活中許多意外的驚喜，都來自臨時的改變，偶爾放下「一定要照計畫走」的想法，保持彈性，也可能因此遇見不同的機會與體驗。

關鍵字：

幸運體質, 心理學, 好運技巧, 生活習慣, 正向心態

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