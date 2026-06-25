「負能量家人」3特點！喜歡否定別人　長期相處容易內耗





▲「負能量家人」3特點。（圖／IG）

記者鮑璿安／綜合報導

家應該是最能放鬆的地方，但如果身邊有長期散發負能量的家人，反而可能讓人回家比上班更累。心理學認為，真正消耗人的未必是激烈衝突，而是日復一日的情緒影響。以下整理出負能量家人最常見的3個特點，若長期存在，也許該重新調整彼此的相處界線。

1. 習慣抱怨，卻從不尋求改變

這類型的人幾乎每天都有新的不滿，抱怨工作、生活、人際關係，甚至天氣不好都能成為情緒出口。然而，他們往往只想宣洩，而不是解決問題，久而久之，身邊的人容易成為情緒垃圾桶，傾聽的人也會因長期吸收負面情緒而感到疲憊，甚至開始對相處產生壓力。

2. 喜歡否定別人，總是先潑冷水

當你分享好消息或新計畫時，他們第一時間不是鼓勵，而是提醒風險、批評缺點，甚至直接否定你的能力。這種習慣看似是在「為你好」，卻容易削弱他人的自信，也讓家庭氛圍變得緊繃。長期處於被否定的環境中，容易讓人開始懷疑自己，甚至失去嘗試新事物的勇氣。

3. 把自己的情緒變成全家的責任

負能量家人常把自己的心情與他人綁在一起，一旦情緒不好，就期待全家配合、安撫，甚至因為一個人的壞心情影響整個家庭氣氛。健康的家庭關係應該允許每個人有情緒，但也需要學會為自己的情緒負責，而不是讓其他人承擔所有壓力。