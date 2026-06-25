隱藏版UNIQLO單品超好搭！編織水桶包1500元有找　針織外套能防紫外線



▲UNIQLO的夏日穿搭很豐富。（品牌提供，以下同）

記者林明瑋／台北報導

雖然下了大雨讓高溫不那麼逼人，但夏天的炙熱還是會來，怎麼穿才能輕盈舒服又很有型？你我常逛的UNIQLO藏了不少超好搭單品，例如具防紫外線功能的針織開襟外套、能背出愜意氣息的編織水桶包等，都是實用性很強的夏日必備設計，UNIQLO同時教大家用T恤穿出層次、以機能性涼感面料的服裝降溫，以下4個技巧學起來，每天打開衣櫃就有靈感，天氣熱照樣能穿得很好看。



用T恤堆疊層次

很多人喜歡秋冬裝，原因是能玩層次、容易有造型，其實夏天用T恤也能達到一樣效果，例如亨利領款式內搭一件不同顏色的T恤，領口處頓時有亮點，或是以內長外短的方式疊穿兩件T恤，讓下襬的地方秀出內搭的顏色，並把袖子折起來，又多了一個細節。

▲T恤最實穿也最好搭，輕鬆穿出層次感。



▲DRY-EX華夫格亨利領T恤，590元。

用機能服降溫

現在的機能服裝設計多元，不再限於戶外風，UNIQLO的涼感面料AIRism、快乾材質DRY-EX除了背心、防曬外套之外，並推出多款洋裝，網眼Polo衫等，上班同樣適合，具防紫外線功能的撞色開襟外套很適合隨身帶著，無論防曬、進冷氣房都方便，此外，還有亞麻與輕量機能系列，清爽的鵝黃、薄荷綠、冰藍色調讓視覺一起降溫。

▲DRY-EX網眼Polo衫（左）790元、特級亞麻寬版襯衫（右）1,290元。



▲AIRism洋裝790元（左）、990元（右）。



▲針織外套具防紫外線功能，790元。

用長褲塑造好比例

既然寬褲是浪潮，上身就要輕薄短小一些，把握上窄下寬原則，就能把繭型褲、工裝氣球褲搭得好看，同時顯腿長，甚至只要變換上衣款式，就能應付不同場合，簡單又展現個性。

▲短版條紋T恤，390元。



▲繭型牛仔褲（左）1,290元、休閒工裝長褲（右）790元。

用配件製造亮點

逛UNIQLO通常注意的是衣服，其實許多配件是沒被發現的好物，編織包絕對是夏日必備，UNIQLO推出的編織水桶包、托特包都有內裡與小口袋，方便分類、隨身物較重也不擔心。印花方巾另一個驚喜，可以繫在脖子上、當成頭巾，或是繫在包包上裝飾，讓夏日穿搭更有趣。

▲UNIQLO編織水桶包、編織托特包，皆為1,490元。



▲UNIQLO絲質方巾，790元。

同場加映

GU以「一站式搞定夏日穿搭」為訴求，打造不費力的輕鬆時髦感，其中緞面細肩帶蕾絲背心可單穿也可加件Ｔ恤在裡面，搭配繭型牛仔褲就完成造型，透膚圓點T恤與圓點緞面裙都流露了復古氛圍，直接搭在一起也沒問題。

▲GU緞面細肩帶背心，490元。



▲GU bra-feel蕾絲下襬細肩帶背心，590元。



▲GU透膚圓點T恤290元、緞面寬襬裙890元。