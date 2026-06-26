新光南西店改裝40大潮流新櫃登場　推手搖飲買一送一、10元茶飲限量送

▲新光三越南西地下一樓改裝開幕。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

新光三越台北南西店一館 B1F 歷經一個多月的封樓改造，6／25 重新對外開幕。瞄準商圈內持續成長的年輕客層，一舉將品牌數由 27 櫃擴增至 40 櫃，以「西區風格新座標」為核心概念，全新空間打通了原有的地下包覆感，將街道的通透感融入室內動線，首四日還有限定「10元珍奶與蛋撻組」卡友回饋。

本次改裝擴增近 50% 的品牌版圖，全面鎖定 IP 話題選物、日系服飾、生活新風尚及潮飲聚落。在 近年熱門的 IP 話題，引進豐富聯名防摔殼的 DEVILCASE，以及主打迪士尼聯名雜貨的 MINISO FRIENDS；Daniel's Friends 推出 Carebears 與 JELLYCAT 等熱門玩偶；生活品牌 NORNS 則有小丸子、嚕嚕米與蠟筆小新等超人氣選品。

日系潮流也是改裝重頭戲，除了既有的 LOWRYS FARM 展現經典穿搭外，首度進駐的個性休閒女裝 JEANASIS 以率性風格登場，而日系生活選物 studio CLIP 與全新店裝的 earth music&ecology、SM2 則帶來舒服自在的日常哲學。原本位於 1 樓的女鞋品牌也移防至地下一樓，集結 STEVE MADDEN 以及 AS 集團、合鞋集團等 12 大女鞋品牌，完成服飾、配件、鞋履一站買齊提案。

此外精品手搖大茗進駐，主打招牌的職人酪梨奶蓋系列，開幕首四日只要購買指定系列就送甜點。以烏龍茶風味聞名的得正也同步進駐，用不同烘焙程度的茶葉展現底蘊。世界珍珠奶茶發源地春水堂則祭出雙人套餐優惠；香港茶餐廳始祖檀島香港茶餐廳更以全新店裝亮相。

新光三越表示，即起至 6／28，會員憑 SKM PAY 支付 10 元可至一館 B1F 客梯前兌換人氣飲品，6／26 可換檀島絲襪奶茶+蛋撻，價值 145 元；6／27 可換大茗酪梨奶蓋紅玉，價值 80 元；6／28 可換得正檸檬春烏龍L，價值 70 元。（每日限量 100 份）得正櫃位 6/26 前享香橙春烏龍買一送一；6/27 至 6/28 享同品項第二件 5 折（每日限量 50 組）；大茗櫃位購買酪梨奶蓋系列飲品，贈酪梨泡芙冰淇淋一個。

▲日本深受年輕人喜愛的WEGO台灣一號店登陸西門町，5／29正式開幕。（圖／記者鮑璿安攝、品牌提供）

近期西門商圈也迎來新氣象，兩間日本知名話題品牌，台灣一號店都不約而同選擇西門商圈落腳，包括日本原宿街頭文化代表品牌 WEGO，5／29 已在西門誠品正式開幕，之後 8 月還會再迎來另一間熱門百元商店「3 COINS」。

台灣消費者到日本必逛的平價品牌 WEGO，充滿濃濃的原宿青春風格，親民的價格也受到許多消費者支持，首間店落腳西門町商圈，把品牌最擅長的日系街頭混搭感一起帶進來， Y2K、學院、龐克、甜酷、機能與宅系推活元素全部攪在一起，女裝落在 7 成、男裝 3 成，讓不同穿衣性格的人都能找到對味單品，也有許多配件包款單品值得入手，從髮夾、項鏈、吊飾、帽子到皮帶應有盡有，價格也十分甜，和日本售價差距不大，基本款夏季服飾多數都千元有找。

而 8 月則有話題十足的百元商店 3COINS 登場，將引進多款在台日社群引發熱烈討論的實用廚房用品與質感居家配件，當然也包括在網上爆紅一陣的「煎烤炊煮微波料理盒」，該產品標榜用微波爐就能做出煎魚口感，就算一個人做菜也能吃得很幸福！此外在 threads 上擁有高討論度的微波煮蛋器，以及長年熱銷的質感居家用品、流行配件也將同步登場。

▲3COINS終於來了，網友都很關心開幕後的商品定價。（圖／記者陳美伶攝）