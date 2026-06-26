從巴黎到台南！「agnès b.塗鴉展」大師真跡首來台、限定T恤必收藏

記者鮑璿安／台南報導

你怎麼看待街頭塗鴉？在設計師 Agnès眼中，這可是極其珍貴的藝術品，適逢agnès b.來台25周年，首度將多年收藏的街頭藝術帶進台灣，於臺南市美術館推出《agnès b. on aime le graff!! 我們愛塗鴉藝術特展》，由品牌創辦人 Agnès Troublé 親自策劃，展出33件來自23組國際塗鴉藝術家的珍藏真跡，同時透過服裝、攝影與裝置，6月25日至9月20日在台南帶來一場深度文化之旅。





▲agnès b. on aime le graff !! 我們愛塗鴉藝術特展，2026年6月25日至9月20日在臺南市美術館I , J展覽室。（圖／品牌提供）

Agnès女士如此提到，「我所珍視並不斷重申的是，塗鴉不是污染。相反，它是一門豐富的藝術，它美化了生活，也美化了城市。」展覽去年於法國北部魯貝藝術與工業博物館 La Piscine 展出，今年首度將真跡移師海外，繼東京 PARCO MUSEUM TOKYO 後來到臺南市美術館，在木質框架的展覽空間中，靜靜道出關於塗鴉的故事。





▲首度在海外展出的 Futura 2000 經典《Self-Portrait》（1985）大型自畫像 。（圖／品牌提供）

展覽最大亮點之一，是首度在海外展出的 Futura 2000 經典《Self-Portrait》（1985）大型自畫像，以及來自巴黎 Molitor 游泳池的三扇歷史門板，原為 Agnès 女士於游泳池拆除前特別保存的歷史物件，經 Philippe Baudelocque、Futura 2000、Katre 等藝術家重新創作，讓歷史建築、街頭塗鴉與當代藝術交織於同一空間。此外，現場還能看見 JonOne、Hiraku Suzuki、Jim Joe 等國際藝術家的代表作品，完整勾勒塗鴉藝術從街頭走進美術館的發展軌跡。





▲KRINK藝術家T恤 NT$2,980。（圖／品牌提供）

除了藝術作品，展覽也延伸至時尚領域，展出 37件 agnès b. 與街頭藝術家合作的服裝，包括15件經典 Photoprints 系列與22件藝術家聯名T恤。品牌將塗鴉筆觸、攝影影像轉化為服裝設計，呼應 agnès b. 一直以來「藝術即生活」的品牌精神。同步登場的還有展場限定商品，攜手紐約街頭藝術家 Craig Costello（KRINK） 推出限量T恤，正面印有其代表性作品，背面則結合 PARCO MUSEUM TOKYO 與臺南市美術館標誌，將街頭藝術語彙融入日常穿搭，成為此次展覽最具收藏價值的紀念單品之一。

同場加映

Max Mara以標誌性的大衣單品屹立不搖多年，為慶祝品牌創立75周年，日前於上海龍美術館（西岸館）發表2027 Resort系列，同步揭幕大型品牌檔案展《The Max!》，透過時裝、藝術與歷史交織的方式，將不敗的優雅精神持續深化。也帶來三款典藏復刻大衣，唯有經典是永不過時。本季2027 Resort系列以「Kinetic Chic」為主題，將目光從單一繆思轉向所有Max Mara女性。設計團隊從品牌檔案庫中汲取靈感，重新詮釋那些歷久彌新的經典輪廓。秀場上最引人注目的依然是品牌招牌駝色大衣，寬鬆流暢的線條、柔軟垂墜的羊絨面料，以及俐落腰帶勾勒出的身形比例，展現Max Mara最擅長的不費力高級感。





▲Max Mara以標誌性的大衣單品屹立不搖多年，為慶祝品牌創立75周年，日前於上海龍美術館（西岸館）發表2027 Resort系列。（圖／品牌提供）