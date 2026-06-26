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台茂接手新光三越中山店　用「開放街區」打造台南站前新地標

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▲富樂一號。（圖／記者蔡惠如翻攝）

▲樂富一號公布的改造藍圖，將重塑台南站前商區風景。（圖／記者蔡惠如翻攝）

記者蔡惠如／綜合報導

新光三越中山店 10 月底將正式熄燈，樂富一號對外正式宣布，將改造其大樓成為新地標，地下二樓至地上 8 樓將由台茂購物中心操刀新賣場，以「開放式街區」為特色，變成步行友善空間，而 9 樓至 12 樓將由國際飯店進駐，成為全新的站前生活圈。

▲富樂一號。（圖／記者蔡惠如翻攝）

▲富樂一號。（圖／記者蔡惠如翻攝）

大家熟悉的站前地標「台南新光三越百貨大樓」，由樂富一號不動產投資信託基金（樂富一號）在 2023 年入主，最新的轉型改造藍圖終於曝光。隨著租約在今年底到期，新光三越也正式宣布不再續約，退出經營 30 年的台南火車站商圈。

樂富一號轉型改造藍圖中，整棟大樓將迎來籌備已久的大改造，未來會變成結合國際連鎖飯店與複合式生活商場的雙軌地標，下層賣場設計將打破封閉感，以「街道與商場融合」的開放式設計為核心 ，要把原本一樓封閉的櫥窗格局全打開，騎樓立面全面開放，變成有臨街店鋪和友善步行空間的開放式街區。

▲富樂一號。（圖／記者蔡惠如翻攝）

地下二樓至地上八樓商場空間，預計將由「台茂購物中心」團隊接手經營，引進各種具備台南特色的商業聚落與人氣餐飲 ，讓在地人和觀光客都能在這裡聚會；九樓至頂樓的高樓層區域，計畫引進國際級的連鎖飯店集團 ，打造時尚新穎的高級飯店 。除了鎖定南科外商工程師與高端商務客外 ，這些住在高樓層的旅客下樓就能直接消費，配合即將完工的台南市區鐵路地下化工程與台南新車站，將成為在地購物的新亮點。

▲富樂一號。（圖／記者蔡惠如翻攝）

關鍵字：

台南新光三越百貨大樓, 樂富一號, 晶華公寓大廈管理維護, 台茂購物中心, 新光三越, 台南中山, 熄燈, 收攤, 台南火車站前, 國際連鎖飯店, 複合式生活商場, 開放式設計, 鐵路地下化

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