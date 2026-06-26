上班族必收防水單品！PORTER大容量包、ECCO機能鞋根本雨天救星

記者鮑璿安／綜合報導

忽晴忽雨的天氣讓通勤族每天都得面對鞋襪濕透、包包淋雨的困擾，今年各大品牌紛紛將防水機能結合俐落設計，不再只是強調戶外性能，而是兼顧都會風格與日常穿搭，從防水鞋履到商務包款，都能讓雨天依舊保持乾爽與時髦！

ECCO：北歐機能鞋履





▲（依序）ULT-TRN以全黑輪廓搭配戶外機能設定最受矚目、BIOM 720兼具360度防水與透氣性能 。（圖／品牌提供）

ECCO將北歐簡約設計結合多項防水科技，打造適合日常通勤與戶外活動的全天候鞋履。其中，ULT-TRN以全黑輪廓搭配戶外機能設定最受矚目，鞋底採用米其林橡膠提升抓地力與耐磨度，中底則加入輕量回彈材質，即使遇上濕滑地面或長時間步行，也能維持穩定舒適。另一主打鞋款BIOM 720則針對城市生活打造，兼具360度防水與透氣性能，搭配流線鞋身與輕盈腳感，讓雨天通勤依舊自在；STREET 720則以繽紛色彩結合簡潔輪廓，兼顧防水與造型感，讓機能鞋也能成為日常穿搭亮點。

PORTER INTERNATIONAL機能包





▲PORTER INTERNATIONAL將防潑水材質與高效收納結合，帶來郵差包以及後背包。（圖／品牌提供）

雨天最怕包包進水，PORTER INTERNATIONAL將防潑水材質與高效收納結合，讓機能包依舊保有品牌一貫的都會美學。經典NEW HEAT系列採用高強度尼龍材質，兼具耐磨、防潑水與立體紋理，無論郵差包或斜背包，都能滿足日常通勤與筆電收納需求；風格較輕盈的SWAY系列則以小巧包型搭配飄逸織帶，適合日常外出或下班聚會。

若需要更完整的商務機能，HARDY系列透過簡潔輪廓與大容量設計，展現沉穩俐落的都會感；VENTURE系列則加入防水拉鍊、獨立筆電隔層與行李箱固定帶，無論出差、旅行或每天通勤，都能兼顧實用與造型。

土屋鞄製造所 防水皮革也能保有職人工藝質感







▲日本皮革品牌土屋鞄製造所則透過防水皮革工藝，讓質感與實用性取得平衡 。（圖／品牌提供）

提到雨季包款，不少人會擔心皮革難以保養，不過日本皮革品牌土屋鞄製造所則透過防水皮革工藝，讓質感與實用性取得平衡。VAINNO系列後背包提供箱型與圓弧兩種輪廓，簡潔線條搭配沉穩色彩，不論西裝或休閒穿搭都能自然搭配，同時具備防水特性，即使雨天通勤也能維持皮革包的精緻質感。

商務族則可選擇PLOTA兩用公事包，可收納筆電並支援手提、肩背及斜背等多種背法，兼具收納效率與正式感。至於品牌支線ATTITU，則以CORDURA®高強度尼龍搭配皮革細節打造後背包，在維持輕量與耐用性的同時，也讓雨天穿搭多了幾分俐落。