fb ig video search mobile ETtoday

特力屋提醒災後清整三大順序　小家電測試、插座檢查避觸電

>

▲災後修復,電源,檢查,特力屋,插頭。（圖／品牌提供）

▲特力屋管家提醒，災後清整掌握「先清再護、斷電檢查」，用電前務必確認乾燥安全 。（圖／特力屋提供）

記者蔡惠如／綜合報導

強降雨瞬间來襲導致淹水災情頻傳，洪水退去後，面對滿目瘡痍、殘留污泥的家園，受災民眾往往不知該從何動手。DIY 業者特力屋提醒，災後清整居家應嚴格依循「清潔、修復、防護」順序，並掌握「先清再護、斷電檢查」的 2 大關鍵，才能安全且有效率地重整家園。

先清潔再修護
雨水消退後，牆面與地面常會殘留汙泥與淤積物，建議可使用高壓清洗機，清洗牆面、地面等區域。確認牆面完全乾燥後，再將泡水牆面的油漆刮除，先於水泥表面施作「防水底漆」，再塗刷一般「水泥漆或乳膠漆」。

若木地板已泡水，建議拆除汰換，避免後續產生變形、發霉等問題，若為大理石、石英磚等石材類地板，清潔時應避免使用微酸性或微鹼性清潔劑，改選「中性清潔劑」較為合適。實木家具可搬至戶外陰乾或曬乾，待乾燥後於外層塗上「護木油」加強保護。

泡水小家電移至戶外測試防火花
進行居家清潔前，為避免觸電風險，建議民眾先關閉家中電源箱，再進行全面檢查。曾遭水淹的插座與開關，可先打開外層面板，檢查內部是否有泥沙堆積，清除乾淨並確認安全後，再以電風扇或吹風機吹乾，務必保持乾燥。

小家電因內部結構細節較難完全清理，若確認可清潔乾淨，仍需待完全晾乾後再進行測試。測試時建議使用延長線，並將家電移至戶外空曠處操作，避免泡水電路板因短路產生火花，甚至引發火災。若家中設有地下室或位於低窪地區且淹水情況嚴重，應先確認用電環境安全，再使用「發電機及抽水馬達」將積水抽除，待水分排除後，可搭配除濕機加強室內除濕，降低發霉與細菌孳生風險。

清除積水處降低蚊蠅滋生
風雨停止後，也應儘速將花盆、廢輪胎等容器或低窪處的積水徹底清除並保持乾燥，降低病媒蚊孳生與登革熱風險。特力屋表示，針對災後修復，也提供免費到府勘估服務，管家可從牆面、地面、抽水、設備換新等面向提供系統性建議。

關鍵字：

特力屋, 災後修復, 淹水清潔, 家電檢測, 居家防護, 病媒蚊控制

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

PRADA夏日草編托特包超欠買

PRADA夏日草編托特包超欠買

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

投資金條掌握3原則防踩雷

投資金條掌握3原則防踩雷

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

GD美甲配珠寶超閃耀

GD美甲配珠寶超閃耀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

ET Fashion

推薦閱讀

「疑心病最重」星座Top 3！冠軍超缺安全感　很難輕易相信別人

「疑心病最重」星座Top 3！冠軍超缺安全感　很難輕易相信別人

《持續更新》新竹宣布下午停班課　巨城6／26仍正常營業

《持續更新》新竹宣布下午停班課　巨城6／26仍正常營業

不是每段友情都要維持！「3個交友哲學」讓你活得更自在

不是每段友情都要維持！「3個交友哲學」讓你活得更自在

沒有除濕機也不怕　5招讓小套房乾爽的「控濕祕訣」 「負能量家人」3特點！喜歡否定別人　長期相處容易內耗 確定了！新光三越台南中山店宣布熄燈　10月底最後營業日 擁有5種個性特質　大家會都想跟你當朋友 新光南西店改裝40大潮流新櫃登場　推手搖飲買一送一、10元茶飲限量送 迪卡儂大規模降價！健身T恤139元、登山鞋500元有找創新低價 隱藏版UNIQLO單品超好搭！編織水桶包1500元有找　針織外套能防紫外線

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面