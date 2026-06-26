特力屋提醒災後清整三大順序　小家電測試、插座檢查避觸電

▲特力屋管家提醒，災後清整掌握「先清再護、斷電檢查」，用電前務必確認乾燥安全 。（圖／特力屋提供）

記者蔡惠如／綜合報導

強降雨瞬间來襲導致淹水災情頻傳，洪水退去後，面對滿目瘡痍、殘留污泥的家園，受災民眾往往不知該從何動手。DIY 業者特力屋提醒，災後清整居家應嚴格依循「清潔、修復、防護」順序，並掌握「先清再護、斷電檢查」的 2 大關鍵，才能安全且有效率地重整家園。

先清潔再修護

雨水消退後，牆面與地面常會殘留汙泥與淤積物，建議可使用高壓清洗機，清洗牆面、地面等區域。確認牆面完全乾燥後，再將泡水牆面的油漆刮除，先於水泥表面施作「防水底漆」，再塗刷一般「水泥漆或乳膠漆」。

若木地板已泡水，建議拆除汰換，避免後續產生變形、發霉等問題，若為大理石、石英磚等石材類地板，清潔時應避免使用微酸性或微鹼性清潔劑，改選「中性清潔劑」較為合適。實木家具可搬至戶外陰乾或曬乾，待乾燥後於外層塗上「護木油」加強保護。



泡水小家電移至戶外測試防火花

進行居家清潔前，為避免觸電風險，建議民眾先關閉家中電源箱，再進行全面檢查。曾遭水淹的插座與開關，可先打開外層面板，檢查內部是否有泥沙堆積，清除乾淨並確認安全後，再以電風扇或吹風機吹乾，務必保持乾燥。

小家電因內部結構細節較難完全清理，若確認可清潔乾淨，仍需待完全晾乾後再進行測試。測試時建議使用延長線，並將家電移至戶外空曠處操作，避免泡水電路板因短路產生火花，甚至引發火災。若家中設有地下室或位於低窪地區且淹水情況嚴重，應先確認用電環境安全，再使用「發電機及抽水馬達」將積水抽除，待水分排除後，可搭配除濕機加強室內除濕，降低發霉與細菌孳生風險。

清除積水處降低蚊蠅滋生

風雨停止後，也應儘速將花盆、廢輪胎等容器或低窪處的積水徹底清除並保持乾燥，降低病媒蚊孳生與登革熱風險。特力屋表示，針對災後修復，也提供免費到府勘估服務，管家可從牆面、地面、抽水、設備換新等面向提供系統性建議。