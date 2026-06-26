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GD變玩具角色「比YA」！親曬《玩具總動員》聯名圖　快閃店將空降台北

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文／妞新聞

BIGBANG隊長「GD（G-Dragon，權志龍）」又幹大事啦！繼與2026 FIFA 世界盃（FIFA World Cup 26）踏上國際舞台、成為韓國代表，經營的品牌「PEACEMINUSONE」最新宣告與今年最期待的動畫巨作…由皮克斯動畫工作室製作，華特迪士尼影業發行的《玩具總動員5》驚喜聯動，把自己也變成玩具的一員了！？

GD品牌聯手《玩具總動員5》

70多款限定週邊開快閃

這次的大型企劃「THE FIRST FAN」，首發就三方合作知名手機品牌CASETiFY，把胡迪、巴斯光年、三眼怪、翠絲、叉奇與抱抱龍等人氣角色結合GD品牌標誌「缺一瓣的小雛菊」，推出一系列超可愛的3C週邊，接下來也將打造服飾、小物等各式聯名商品，並將開啟亞洲巡迴快閃店，在7月1日首爾聖水洞首站之後，接下來也會「空降台北」，粉絲們的錢錢要守不住啦。

國際巨星也親自宣傳

IG狂發20張圖「權社長本人現身」

▲（圖／IG@xxxibgdrgn，下同）

這兩天想必大家都被洗版到不行了吧？GD本人也不忘在個人IG宣傳這次的大型合作，把每個角色的剪影圖、揭曉圖都上傳，每一隻都有「白色小雛菊元素」，胡迪的鞋子更被滿滿小雛菊入侵、在鞋底綻放，甚至還劇透新的預告圖，除了有胸前戴上「雛菊胸針」的胡迪、巴斯光年兄弟檔插圖，巨星也變身啦！

可以看到穿著黑色西裝套裝、帶著棒球帽、眼鏡，一身熟悉裝扮的GD，居然手比「YA手勢」變身一樣的玩具風格Q版插圖，彷彿加入《玩具總動員》第五季的一員，讓粉絲們大呼：「太可愛了！」「這隻會出周邊嗎？」「想收GD玩具！」

【延伸閱讀】

NIKE太扯「夢幻聯名GD、BTS」！世界盃限定小雛菊外套、阿里郎巡演上衣開賣

本文由《妞新聞》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

關鍵字：

Niusnews妞新聞, GD, 玩具總動員

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