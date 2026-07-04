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台中必吃的千層蛋糕　6間推薦甜點控快去朝聖

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文／MENU美食誌

好吃的甜點不僅可以滿足味蕾，還可以療癒身心，來一塊千層蛋糕，絕對是忙碌生活中的小確幸！

香緹果子Chantily&Tea
台中市北區

曾被譽為台中最好吃的蛋糕店，店內的環境相當高雅舒適，每天都會推出不同口味的千層蛋糕，推薦小山園抹茶千層、香緹泡芙捲、布蕾千層、鮮奶雪紡蛋糕。

▲千層 。（圖／美食誌提供）

▲。（圖／美食客Dai提供）

蒔初甜點 Originl’a Tart & Dessert 五權旗艦店
台中市西區

風格以淺色系搭配植栽布置，提供甜塔、慕斯蛋糕、戚風蛋糕，和整塊的蛋糕可預定，推薦綠葡萄戚風蛋糕、芒果戚風蛋糕、玫瑰乳酪巧克力戚風、招牌水果千層。

▲千層 。（圖／美食誌提供）

▲。（圖／美食客Huangmonkey提供）

序曲 Overture太原店
台中市北屯區

藏身在巷弄內，是一家很有個人特色跟質感的甜點店，主打千層蛋糕和水果蛋糕，推薦六層水果鮮奶油戚風、兩層秋脆葡萄與酸檸檬凝乳戚風、百香檸檬塔。

▲千層 。（圖／美食誌提供）

▲。（圖／美食客xin提供）

萊姆16手作甜點-Lime 16 Patisserie
台中市北區

以木質家具搭配舒適沙發，主打職人現做的千層與戚風蛋糕，每日品項驚喜隨機，還有季節限定的商品，推薦綠葡萄千層、焦糖紅烏龍千層、芋泥卡士達小戚風。

▲千層 。（圖／美食誌提供）

▲。（圖／美食客Penny提供）

LENKA 蘭卡
台中市西屯區

提供戚風蛋糕、千層蛋糕、咖啡及茶，千層蛋糕選用北海道中沢鮮奶油製作，推薦季節水果戚風、Oreo千層蛋糕、脆脆小火山戚風蛋糕、歌劇院蛋糕和檸檬美式。

▲千層 。（圖／美食誌提供）

▲。（圖／美食客嗝然翁提供）

Supple Coffee
台中市西區

台中在地的超人氣甜點店，主打千層蛋糕跟生乳捲，用料實在、價格實惠，甜點品項每日不固定，推薦水果千層、抹茶千層、桂花拿鐵、伯爵茶戚風。

▲千層 。（圖／美食誌提供）

▲。（圖／美食客walker提供）

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※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權。

關鍵字：

美食誌, 台中, 千層蛋糕

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