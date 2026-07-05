基隆6間景觀餐廳推薦　好拍好吃、飽覽無敵海景

文／MENU美食誌

不需要吹風、曬太陽，只要在室內就能悠閒地飽覽海景，絕對是放鬆心情，約會的好場所！

小隱茶庵 潮境

北寧路369巷61號北棟四樓空橋區B1

有著整面落地窗景可以觀賞基隆無敵海景，及日式塌塌米座位區，提供茶品、飲料、甜點、茶食與膳食，推薦抹抹冰套餐、特製醬油丸子、甘蔗青茶、麻糬酥。

▲。（圖／美食客momo提供）

定置漁場三代目 正濱漁港店

中正路541號B1

裝潢以深木色為主，主打濃郁的魚白湯拉麵，和季節限定料理，推薦鬼頭刀海鮮湯飯、三鮮漁夫盛合麵、七星潭炸魚、三代目叉燒沾麵和北海道生食級大干貝撈麵。

▲。（圖／美食客Andrea提供）

築間幸福鍋物 基隆潮境公園店

北寧路369巷61號3樓

有著270度無邊際海景吃到飽火鍋餐廳，擁有絕美的山水風光，餐廳提供優質的湯頭、肉品和海鮮、火鍋料吃到飽，還有飲料和冰淇淋，推薦老饕牛肉、金縷腐皮。

▲。（圖／美食客尼那提供）

望海巷石頭火鍋

中正區北寧路242-6號

位於潮境公園內，用餐環境寬敞舒適，乾淨明亮，二樓座位還可以看得到海，主打食材新鮮好吃又實惠，推薦基隆名產吉古拉、蛋腸、三記魚餃。

▲。（圖／美食客YU提供）

水漾芭里

北寧路369巷48號

主打中西式的海鮮料理，餐點融入基隆在地海鮮，供應義式料理、Pizza、熱炒、排餐、火鍋和下午茶，推薦海味燴三鮮、本港小卷海鮮總滙鍋、金沙中卷。

▲。（圖／美食客angel提供）

樂品喜塘

平一路360號遊客中心3樓

基隆和平島海景咖啡廳，結合藝術、咖啡與自然景觀，提供輕食簡餐與咖啡飲品，推薦蛋蛋的潮味三明治、台灣鬼頭刀鹹蛋糕、蓴珍小島蛋糕、琵琶花茶。

▲。（圖／美食客Ariel提供）



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