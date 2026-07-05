fb ig video search mobile ETtoday

基隆6間景觀餐廳推薦　好拍好吃、飽覽無敵海景

>

文／MENU美食誌

不需要吹風、曬太陽，只要在室內就能悠閒地飽覽海景，絕對是放鬆心情，約會的好場所！

小隱茶庵 潮境
北寧路369巷61號北棟四樓空橋區B1

有著整面落地窗景可以觀賞基隆無敵海景，及日式塌塌米座位區，提供茶品、飲料、甜點、茶食與膳食，推薦抹抹冰套餐、特製醬油丸子、甘蔗青茶、麻糬酥。

▲海景餐廳 。（圖／美食誌提供）

▲。（圖／美食客momo提供）

定置漁場三代目 正濱漁港店
中正路541號B1

裝潢以深木色為主，主打濃郁的魚白湯拉麵，和季節限定料理，推薦鬼頭刀海鮮湯飯、三鮮漁夫盛合麵、七星潭炸魚、三代目叉燒沾麵和北海道生食級大干貝撈麵。

▲海景餐廳 。（圖／美食誌提供）

▲。（圖／美食客Andrea提供）

築間幸福鍋物 基隆潮境公園店
北寧路369巷61號3樓

有著270度無邊際海景吃到飽火鍋餐廳，擁有絕美的山水風光，餐廳提供優質的湯頭、肉品和海鮮、火鍋料吃到飽，還有飲料和冰淇淋，推薦老饕牛肉、金縷腐皮。

▲海景餐廳 。（圖／美食誌提供）

▲。（圖／美食客尼那提供）

望海巷石頭火鍋
中正區北寧路242-6號

位於潮境公園內，用餐環境寬敞舒適，乾淨明亮，二樓座位還可以看得到海，主打食材新鮮好吃又實惠，推薦基隆名產吉古拉、蛋腸、三記魚餃。

▲海景餐廳 。（圖／美食誌提供）

▲。（圖／美食客YU提供）

水漾芭里
北寧路369巷48號

主打中西式的海鮮料理，餐點融入基隆在地海鮮，供應義式料理、Pizza、熱炒、排餐、火鍋和下午茶，推薦海味燴三鮮、本港小卷海鮮總滙鍋、金沙中卷。

▲海景餐廳 。（圖／美食誌提供）

▲。（圖／美食客angel提供）

樂品喜塘
平一路360號遊客中心3樓

基隆和平島海景咖啡廳，結合藝術、咖啡與自然景觀，提供輕食簡餐與咖啡飲品，推薦蛋蛋的潮味三明治、台灣鬼頭刀鹹蛋糕、蓴珍小島蛋糕、琵琶花茶。

▲海景餐廳 。（圖／美食誌提供）

▲。（圖／美食客Ariel提供）

延伸閱讀

2026暑假最強行程！宜蘭童玩節玩到瘋，再吃這幾家才算完整，趕快收藏起來吧！

林口在地美食攻略，六間超強在地美食不私藏

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權。

關鍵字：

美食誌, 基隆, 美食

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

PRADA夏日草編托特包超欠買

PRADA夏日草編托特包超欠買

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

投資金條掌握3原則防踩雷

投資金條掌握3原則防踩雷

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

GD美甲配珠寶超閃耀

GD美甲配珠寶超閃耀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

ET Fashion

推薦閱讀

5個不費力的「微習慣」　讓你的質感氣場愈來愈好

5個不費力的「微習慣」　讓你的質感氣場愈來愈好

情緒穩定不是忍耐！真正高情商的人都在練習「3件事」

情緒穩定不是忍耐！真正高情商的人都在練習「3件事」

王菲太懂挑Longchamp！現身謝霆鋒演唱會「三角包」爆紅

王菲太懂挑Longchamp！現身謝霆鋒演唱會「三角包」爆紅

人緣好不是靠討好！「真正受歡迎的人」都有5個共同特質 最值得深交的三大星座！TOP 1重承諾講義氣　不靠華麗話術經營友情 最愛推卸責任星座Top 3！第一名出了事先甩鍋　死不認錯讓人超崩潰 LE CREUSET竟出了「鐵製炒鍋」　強化鍋壁新手也能炒出鑊氣 百吉推《名偵探柯南》聯名冰品「謎之雪糕」　咬下去才知什麼口味 Le Labo香氛控才知道的隱藏版清單　檀香筆記本、托特包太欠收 Threads網友激推「不油的防曬」夏天適合用　一抹水感清爽、曬不黑

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面