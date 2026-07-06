紫色蜜粉掀熱潮誰適合＋用法一次看！用錯小心臉變灰髒　加碼7款推薦

文／美人圈

最近美妝圈掀起一波「紫色蜜粉熱潮」，從專櫃到開架紛紛推出紫色蜜粉新品，主打校正蠟黃、提升透明感，讓底妝自帶柔焦濾鏡。不過紫色蜜粉真的適合所有人嗎？其實用錯不只容易顯白浮粉，還可能讓臉色看起來灰灰髒髒！這次整理紫色蜜粉適合與不適合族群、正確用法，以及2026最值得關注的紫色蜜粉推薦清單有哪些？

紫色蜜粉是什麼？為什麼最近這麼紅？

紫色蜜粉之所以爆紅，關鍵就在於它兼具「定妝」與「校色提亮」雙重效果！紫色屬於色彩學中的補色修飾概念，可以中和亞洲人膚色常見的蠟黃感，相較於傳統透明蜜粉只負責定妝，紫色蜜粉多了校色效果，因此近年成為韓國、日本女生最愛的底妝秘密武器。總結來說，紫色蜜粉具有以下優點：

● 修飾暗沉、蠟黃膚色

● 提升肌膚透明感

● 增加冷白肌濾鏡效果

● 讓底妝看起來更乾淨細緻

▲（圖／IG@mude_official）

紫色蜜粉不適合哪些人？

不適合族群1：健康小麥肌

膚色較深或健康膚色的人，若全臉使用過白的紫色蜜粉，容易讓底妝產生反白感，看起來與脖子出現色差。建議改選透明蜜粉、膚色蜜粉，或只局部提亮T字與眼下即可。

不適合族群2：泛紅肌膚

紫色主要修飾黃感，對於臉部泛紅、酒糟肌來說幫助有限。因此如果有明顯泛紅問題，選擇「綠色校色」產品通常會比紫色蜜粉更適合。

不適合族群3：底妝容易灰暗的人

如果本身粉底色號偏白，後續再疊擦大量紫色蜜粉，容易讓底妝失去血色感，甚至出現灰灰髒髒的妝效。尤其冷白皮更要控制用量。

▲（圖／IG@mude_official）

紫色蜜粉適合哪些人？

相對來說，如果符合以下條件，紫色蜜粉對你來說通常很加分：

● 黃肌、暖黃肌

● 熬夜造成的暗沉肌

● 底妝容易氧化變黃

● 喜歡韓系透明感妝容

● 希望打造冷白肌濾鏡效果

尤其亞洲人最常見的黃調膚色，使用紫色蜜粉後通常會有明顯提亮效果。

▲（圖／IG@mude_official）

紫色蜜粉怎麼用？彩妝師推薦3個技巧

技巧1：只定妝在暗沉區域

注意一個重點，紫色蜜粉不一定要全臉使用。可局部刷在眼下面中部位、鼻翼兩側、額頭中央、法令紋周圍等，有效提亮又不容易死白。

技巧2：搭配透明蜜粉混合使用

擔心妝感過白的人，可以先用透明蜜粉定妝，再用紫色蜜粉局部疊擦提亮，妝效會更自然。

技巧3：少量多次上妝

紫色蜜粉最怕一次下手太重，建議刷具沾粉後先抖掉多餘粉體，再輕輕疊加，透明感會更漂亮！

▲（圖／IG@mude_official）

2026紫色蜜粉推薦1：NARS 幻彩小白餅 #星河紫

NARS經典小白餅今年推出限定校色版「星河紫」，以人氣零負評配方為基礎，加入專為亞洲膚色設計的薰衣草紫調，能自然中和蠟黃與暗沉感，提亮膚色卻不容易顯灰、顯白。粉體延續小白餅一貫的細緻輕盈，上臉幾乎沒有粉感，卻能柔焦毛孔、修飾出油後的暗沉問題。特別適合暗黃肌、乾肌以及喜歡偽素顏透明感妝容的人，即使夏天長時間帶妝，也能維持乾淨透亮的膚況感妝效。

適合膚質：乾肌、混合肌、暗沉肌

妝效特色：校正蠟黃、自然提亮、柔焦毛孔、透明感底妝

▲NARS 幻彩小白餅 ，10g／NT$1,650。（圖／NARS）

2026紫色蜜粉推薦2：BOBBI BROWN 大理石粉嫩蜜粉餅 #冷萃紫

BOBBI BROWN大理石蜜粉餅新推薰衣草紫色，在社群上超紅！雙色設計結合控油與提亮功能，透明白能幫助定妝控油，晶透粉加入細緻珍珠粉末、冷萃紫則可修飾蠟黃膚色，刷上後會有很漂亮的霧中帶光感。最特別的是它不是那種明顯珠光，而是肌膚自然透出的光澤感，毛孔與小瑕疵也能一起柔化。

適合膚質：混合肌、乾肌、暗沉肌

妝效特色：柔焦透明感、校正蠟黃、自然提亮

▲BOBBI BROWN 大理石粉嫩蜜粉餅，NT$1,900。（圖／BOBBI BROWN、BEAUTY美人圈）

2026紫色蜜粉推薦3：YSL 恆久完美持久柔霧蜜粉 #04 柔嫩紫

YSL全新柔霧蜜粉延續霧黑皮革外型，裡面附帶訂製天鵝絨粉撲，小巧的圓形粉撲上臉柔軟細緻，立即柔焦毛孔！四款色選中首推去黃提亮的神仙色#04 柔嫩紫、快速提升透明感與肌膚細緻度的#05 冰川藍，呈現白淨透亮的自然光澤感。

適合膚質：混合肌、油肌

妝效特色：柔霧濾鏡感、長效持妝、提亮膚色

▲YSL 恆久完美持久柔霧蜜粉，NT$2,950。（圖／YSL、BEAUTY 美人圈）

2026紫色蜜粉推薦4：MAKE UP FOR EVER 粉無痕光圈蜜粉餅 #小仙紫

MUF#小仙紫蜜粉餅在社群上話題超高！全新HD SKIN粉無痕光圈蜜粉餅一次推出6色，包含自然膚、健康膚、小麥膚、深膚色、透明色，以及這款專為亞洲膚色特調的去黃提亮色#小仙紫，沒有添加珠光或細閃，純霧面的質地對於毛孔肌來說柔焦感更強，一壓好像開啟磨皮濾鏡，底妝是乾淨又通透的狀態，太美！

適合膚質：所有膚質

妝效特色：柔焦毛孔、自然透亮、不易厚粉

▲MAKE UP FOR EVER 粉無痕光圈蜜粉餅，NT$1,500。（圖／IG@makeupforeverjapan）

2026紫色蜜粉推薦5：SHISEIDO 資生堂國際櫃 超聚光持光蜜粉

SHISEIDO全新推出的超聚光持光蜜粉，一上市就被日本網友狂推！粉體非常細緻，搭配玻尿酸與多重保養成分，即使定妝後肌膚依然維持保濕感，不容易乾燥卡紋。除了基本控油定妝外，還透過珍珠光學粉體讓底妝看起來更平滑透亮，三種色選也能依照膚況挑選，特別是限定月光粉帶些細緻的粉紫色偏光，很適合亞洲黃肌提氣色。

適合膚質：乾肌、混合肌

妝效特色：韓系透明感、細緻柔焦、自然提亮

▲SHISEIDO 資生堂國際櫃 超聚光持光蜜粉，NT$1,650。（圖／SHISEIDO 資生堂國際櫃、BEAUTY 美人圈）

2026紫色蜜粉推薦6：1028 零惶孔三色柔焦蜜粉餅

1028這顆三色蜜粉餅近期討論度超高，採用少見的凍乾粉體技術，粉質特別輕薄細緻，上臉後妝感很像開柔焦濾鏡。三色分區設計還能依照不同部位需求提亮或校色，不論單擦或混合使用都很實用。搭配雙面短絨粉撲，鼻翼、眼下等細節也能更精準定妝。

適合膚質：油肌、混合偏油肌

妝效特色：控油定妝、修飾蠟黃、高CP值

▲1028 零惶孔三色柔焦蜜粉餅，NT$380。（圖／1028）

2026紫色蜜粉推薦7：Solone 訂製隨身蜜粉餅

Solone這顆蜜粉餅價格超親民，但粉質表現意外很不錯！細緻粉體能快速吸附油脂，減少泛油光，同時柔化毛孔與細紋，妝感自然不厚重。推出透明與膚色兩款，透明色適合日常定妝，膚色款則能稍微修飾膚色不均。小巧尺寸很適合隨身攜帶補妝。

適合膚質：油性肌／混合肌

妝效特色：控油／柔焦／均勻膚色

▲Solone 訂製隨身蜜粉餅，NT$175。（圖／Solone）

紫色蜜粉常見Q&A

Q：紫色蜜粉會讓底妝變白嗎？

適量使用紫色蜜粉主要是校正蠟黃與提亮、增加透明感，也會有降低暗沈的效果，不會像白色蜜粉那樣明顯改變粉底色號。

Q：黃肌適合紫色蜜粉嗎？

非常適合。黃肌通常是紫色蜜粉最大的受益族群，可以有效改善暗沉與疲憊感。

Q：紫色蜜粉跟透明蜜粉差在哪？

透明蜜粉以定妝控油為主；紫色蜜粉除了定妝，還具有校色提亮效果。

Q：紫色蜜粉可以全臉使用嗎？

可以，但建議少量上妝。擔心死白的話，可局部使用於眼下、額頭與T字部位即可。

▲（圖／IG@wakemake_official）

延伸閱讀

粉底棒怎麼用？2026粉底棒推薦6款＋粉底棒用法技巧一次看，快速完妝、高遮瑕不厚粉

乾肌粉底怎麼選？15款保濕粉底液、粉底霜推薦，夏天持妝不浮粉

2026開架粉底液推薦21款！乾肌&油肌必買、Dcard好評不暗沉底妝清單

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。