fb ig video search mobile ETtoday

紫色蜜粉掀熱潮誰適合＋用法一次看！用錯小心臉變灰髒　加碼7款推薦

>

文／美人圈

最近美妝圈掀起一波「紫色蜜粉熱潮」，從專櫃到開架紛紛推出紫色蜜粉新品，主打校正蠟黃、提升透明感，讓底妝自帶柔焦濾鏡。不過紫色蜜粉真的適合所有人嗎？其實用錯不只容易顯白浮粉，還可能讓臉色看起來灰灰髒髒！這次整理紫色蜜粉適合與不適合族群、正確用法，以及2026最值得關注的紫色蜜粉推薦清單有哪些？

紫色蜜粉是什麼？為什麼最近這麼紅？

紫色蜜粉之所以爆紅，關鍵就在於它兼具「定妝」與「校色提亮」雙重效果！紫色屬於色彩學中的補色修飾概念，可以中和亞洲人膚色常見的蠟黃感，相較於傳統透明蜜粉只負責定妝，紫色蜜粉多了校色效果，因此近年成為韓國、日本女生最愛的底妝秘密武器。總結來說，紫色蜜粉具有以下優點：

● 修飾暗沉、蠟黃膚色

● 提升肌膚透明感

● 增加冷白肌濾鏡效果

● 讓底妝看起來更乾淨細緻

▲紫色密粉 。（圖／翻攝自IG）

▲（圖／IG@mude_official）

紫色蜜粉不適合哪些人？

不適合族群1：健康小麥肌

膚色較深或健康膚色的人，若全臉使用過白的紫色蜜粉，容易讓底妝產生反白感，看起來與脖子出現色差。建議改選透明蜜粉、膚色蜜粉，或只局部提亮T字與眼下即可。

不適合族群2：泛紅肌膚

紫色主要修飾黃感，對於臉部泛紅、酒糟肌來說幫助有限。因此如果有明顯泛紅問題，選擇「綠色校色」產品通常會比紫色蜜粉更適合。

不適合族群3：底妝容易灰暗的人

如果本身粉底色號偏白，後續再疊擦大量紫色蜜粉，容易讓底妝失去血色感，甚至出現灰灰髒髒的妝效。尤其冷白皮更要控制用量。

▲紫色密粉 。（圖／翻攝自IG）

▲（圖／IG@mude_official）

紫色蜜粉適合哪些人？

相對來說，如果符合以下條件，紫色蜜粉對你來說通常很加分：

● 黃肌、暖黃肌

● 熬夜造成的暗沉肌

● 底妝容易氧化變黃

● 喜歡韓系透明感妝容

● 希望打造冷白肌濾鏡效果

尤其亞洲人最常見的黃調膚色，使用紫色蜜粉後通常會有明顯提亮效果。

▲紫色密粉 。（圖／翻攝自IG）

▲（圖／IG@mude_official）

紫色蜜粉怎麼用？彩妝師推薦3個技巧

技巧1：只定妝在暗沉區域

注意一個重點，紫色蜜粉不一定要全臉使用。可局部刷在眼下面中部位、鼻翼兩側、額頭中央、法令紋周圍等，有效提亮又不容易死白。

技巧2：搭配透明蜜粉混合使用

擔心妝感過白的人，可以先用透明蜜粉定妝，再用紫色蜜粉局部疊擦提亮，妝效會更自然。

技巧3：少量多次上妝

紫色蜜粉最怕一次下手太重，建議刷具沾粉後先抖掉多餘粉體，再輕輕疊加，透明感會更漂亮！

▲紫色密粉 。（圖／翻攝自IG）

▲（圖／IG@mude_official）

2026紫色蜜粉推薦1：NARS 幻彩小白餅 #星河紫

NARS經典小白餅今年推出限定校色版「星河紫」，以人氣零負評配方為基礎，加入專為亞洲膚色設計的薰衣草紫調，能自然中和蠟黃與暗沉感，提亮膚色卻不容易顯灰、顯白。粉體延續小白餅一貫的細緻輕盈，上臉幾乎沒有粉感，卻能柔焦毛孔、修飾出油後的暗沉問題。特別適合暗黃肌、乾肌以及喜歡偽素顏透明感妝容的人，即使夏天長時間帶妝，也能維持乾淨透亮的膚況感妝效。

適合膚質：乾肌、混合肌、暗沉肌

妝效特色：校正蠟黃、自然提亮、柔焦毛孔、透明感底妝

▲紫色密粉 。（圖／翻攝自IG）

▲NARS 幻彩小白餅 ，10g／NT$1,650。（圖／NARS）

2026紫色蜜粉推薦2：BOBBI BROWN 大理石粉嫩蜜粉餅 #冷萃紫

BOBBI BROWN大理石蜜粉餅新推薰衣草紫色，在社群上超紅！雙色設計結合控油與提亮功能，透明白能幫助定妝控油，晶透粉加入細緻珍珠粉末、冷萃紫則可修飾蠟黃膚色，刷上後會有很漂亮的霧中帶光感。最特別的是它不是那種明顯珠光，而是肌膚自然透出的光澤感，毛孔與小瑕疵也能一起柔化。

適合膚質：混合肌、乾肌、暗沉肌

妝效特色：柔焦透明感、校正蠟黃、自然提亮

▲紫色密粉 。（圖／翻攝自IG）

▲BOBBI BROWN 大理石粉嫩蜜粉餅，NT$1,900。（圖／BOBBI BROWN、BEAUTY美人圈）

2026紫色蜜粉推薦3：YSL 恆久完美持久柔霧蜜粉 #04 柔嫩紫

YSL全新柔霧蜜粉延續霧黑皮革外型，裡面附帶訂製天鵝絨粉撲，小巧的圓形粉撲上臉柔軟細緻，立即柔焦毛孔！四款色選中首推去黃提亮的神仙色#04 柔嫩紫、快速提升透明感與肌膚細緻度的#05 冰川藍，呈現白淨透亮的自然光澤感。

適合膚質：混合肌、油肌

妝效特色：柔霧濾鏡感、長效持妝、提亮膚色

▲紫色密粉 。（圖／翻攝自IG）

▲YSL 恆久完美持久柔霧蜜粉，NT$2,950。（圖／YSL、BEAUTY 美人圈）

2026紫色蜜粉推薦4：MAKE UP FOR EVER 粉無痕光圈蜜粉餅 #小仙紫

MUF#小仙紫蜜粉餅在社群上話題超高！全新HD SKIN粉無痕光圈蜜粉餅一次推出6色，包含自然膚、健康膚、小麥膚、深膚色、透明色，以及這款專為亞洲膚色特調的去黃提亮色#小仙紫，沒有添加珠光或細閃，純霧面的質地對於毛孔肌來說柔焦感更強，一壓好像開啟磨皮濾鏡，底妝是乾淨又通透的狀態，太美！

適合膚質：所有膚質

妝效特色：柔焦毛孔、自然透亮、不易厚粉

▲紫色密粉 。（圖／翻攝自IG）

▲MAKE UP FOR EVER 粉無痕光圈蜜粉餅，NT$1,500。（圖／IG@makeupforeverjapan）

2026紫色蜜粉推薦5：SHISEIDO 資生堂國際櫃 超聚光持光蜜粉

SHISEIDO全新推出的超聚光持光蜜粉，一上市就被日本網友狂推！粉體非常細緻，搭配玻尿酸與多重保養成分，即使定妝後肌膚依然維持保濕感，不容易乾燥卡紋。除了基本控油定妝外，還透過珍珠光學粉體讓底妝看起來更平滑透亮，三種色選也能依照膚況挑選，特別是限定月光粉帶些細緻的粉紫色偏光，很適合亞洲黃肌提氣色。

適合膚質：乾肌、混合肌

妝效特色：韓系透明感、細緻柔焦、自然提亮

▲紫色密粉 。（圖／翻攝自IG）

▲SHISEIDO 資生堂國際櫃 超聚光持光蜜粉，NT$1,650。（圖／SHISEIDO 資生堂國際櫃、BEAUTY 美人圈）

2026紫色蜜粉推薦6：1028 零惶孔三色柔焦蜜粉餅

1028這顆三色蜜粉餅近期討論度超高，採用少見的凍乾粉體技術，粉質特別輕薄細緻，上臉後妝感很像開柔焦濾鏡。三色分區設計還能依照不同部位需求提亮或校色，不論單擦或混合使用都很實用。搭配雙面短絨粉撲，鼻翼、眼下等細節也能更精準定妝。

適合膚質：油肌、混合偏油肌

妝效特色：控油定妝、修飾蠟黃、高CP值

▲紫色密粉 。（圖／翻攝自IG）

▲1028 零惶孔三色柔焦蜜粉餅，NT$380。（圖／1028）

2026紫色蜜粉推薦7：Solone 訂製隨身蜜粉餅

Solone這顆蜜粉餅價格超親民，但粉質表現意外很不錯！細緻粉體能快速吸附油脂，減少泛油光，同時柔化毛孔與細紋，妝感自然不厚重。推出透明與膚色兩款，透明色適合日常定妝，膚色款則能稍微修飾膚色不均。小巧尺寸很適合隨身攜帶補妝。

適合膚質：油性肌／混合肌

妝效特色：控油／柔焦／均勻膚色

▲紫色密粉 。（圖／翻攝自IG）

▲Solone 訂製隨身蜜粉餅，NT$175。（圖／Solone）

紫色蜜粉常見Q&A

Q：紫色蜜粉會讓底妝變白嗎？

適量使用紫色蜜粉主要是校正蠟黃與提亮、增加透明感，也會有降低暗沈的效果，不會像白色蜜粉那樣明顯改變粉底色號。

Q：黃肌適合紫色蜜粉嗎？

非常適合。黃肌通常是紫色蜜粉最大的受益族群，可以有效改善暗沉與疲憊感。

Q：紫色蜜粉跟透明蜜粉差在哪？

透明蜜粉以定妝控油為主；紫色蜜粉除了定妝，還具有校色提亮效果。

Q：紫色蜜粉可以全臉使用嗎？

可以，但建議少量上妝。擔心死白的話，可局部使用於眼下、額頭與T字部位即可。

▲紫色密粉 。（圖／翻攝自IG）

▲（圖／IG@wakemake_official）

延伸閱讀

粉底棒怎麼用？2026粉底棒推薦6款＋粉底棒用法技巧一次看，快速完妝、高遮瑕不厚粉

乾肌粉底怎麼選？15款保濕粉底液、粉底霜推薦，夏天持妝不浮粉

2026開架粉底液推薦21款！乾肌&油肌必買、Dcard好評不暗沉底妝清單

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 紫色蜜粉

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

許光漢BOUCHERON耳環當胸針用

PRADA夏日草編托特包超欠買

PRADA夏日草編托特包超欠買

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

凱莉珍娜奢華愛馬仕牆曝光

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

車用擴香5選！找到你最愛的氣息

投資金條掌握3原則防踩雷

投資金條掌握3原則防踩雷

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

單手就能戴G-SHOCK　運動更方便

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

宋慧喬疊戴百萬元CHAUMET鑽戒遊法國

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

香水怎麼噴？5個錯誤別犯

GD美甲配珠寶超閃耀

GD美甲配珠寶超閃耀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

CORTIS雙帥同框香奈兒工坊大秀

ET Fashion

推薦閱讀

看透人性社交擺爛的三大星座！TOP 1極易心生怨恨　一旦受傷就難以復原

看透人性社交擺爛的三大星座！TOP 1極易心生怨恨　一旦受傷就難以復原

5個不費力的「微習慣」　讓你的質感氣場愈來愈好

5個不費力的「微習慣」　讓你的質感氣場愈來愈好

最愛推卸責任星座Top 3！第一名出了事先甩鍋　死不認錯讓人超崩潰

最愛推卸責任星座Top 3！第一名出了事先甩鍋　死不認錯讓人超崩潰

情緒穩定不是忍耐！真正高情商的人都在練習「3件事」 王菲太懂挑Longchamp！現身謝霆鋒演唱會「三角包」爆紅 最值得深交的三大星座！TOP 1重承諾講義氣　不靠華麗話術經營友情 紫色蜜粉掀熱潮誰適合＋用法一次看！用錯小心臉變灰髒　加碼7款推薦 對人生失去熱情、做什麼都提不起勁？3個實際方法幫助自己走出低潮 人緣好不是靠討好！「真正受歡迎的人」都有5個共同特質 百吉推《名偵探柯南》聯名冰品「謎之雪糕」　咬下去才知什麼口味

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面