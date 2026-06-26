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總是深陷低潮難以自拔？減少3大負面思維免得越陷越深

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記者李薇／綜合報導　圖／tvn_drama IG

憂鬱症是現代很常見的精神疾病，隨著社群軟體的發達、比較心態作祟，很多人無法走出自己的小圈圈，總覺得處處不如人，導致負面能量越來越強，最後走向人生低谷，以下就分享3大憂鬱人常見的思維模式，當你發現自己有這些思考傾向之後，要趕快調整心態，救自己遠離低潮。

▲憂鬱症,心態,心理。（圖／IG）

1.容易對號入座，過度在乎別人的想法

憂鬱症的人常常都會把各種不好的批評跟狀態聽進心裡，別人無心的話或是無針對性的行動，就會變成「是在說我嗎」、「我是不是也這樣」，總覺得這世界上的負面情緒都跟自己有關，然後深陷其中、無法自拔，過度在乎別人的想法，但其實你無法做到每一個人都喜歡、滿意，那麼，是不是有盡力就好。

2.自責思維過強，喜愛鑽牛角尖

如果發生做錯事的狀況，可以適當自責，但有些人卻會不斷地自我檢討，越想越鑽牛角尖，總要找出自己在哪個環節出了問題，甚至每遇到一件事情，就會一直回想有沒有哪個部分做不好，不斷回頭計較結果，其實這是沒有意義的事情，因為它無法被改變，應該想的是把教訓記在心裡，讓下一次更進步，只有轉念才會有變好的機會。

3.把未來的事情災難化

很多憂鬱症狀況的人，每天不是在擔心過去的事，就是煩惱未來的不確定性，總認為「明天簡報我會不會講不好」、「開會一定會出差錯」等等，但這些狀況都尚未發生，就先去操心失敗的結果，久而久之，就會越來越不敢做各種決定、承擔任何責任，但未來的事情都還沒盡力去做，就畫地自限、恐懼害怕，反而只會更退縮，勇於迎接各種挑戰，才是強韌內心的方法。

關鍵字：

憂鬱症, 心態, 心理

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