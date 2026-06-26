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髮型大師吳依霖教髮油3招進階用法！搭配梳子、混合保濕精華都必學

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

現代人頭髮染燙頻繁，髮質容易受到損傷變得乾燥粗糙，髮油是不少人日常都必須要使用的養護單品，造型專家吳依霖也分享髮油的多重使用技巧，即使只是一滴油都可以立刻讓髮型更有質感。

▲Moroccanoil,PAUL & JOE,摩洛哥優油,髮油,保養,頭髮,美妝。（圖／品牌提供）

▲搭配梳子髮油可以更輕盈。（AI協作圖／記者李薇製作，經編輯審核）

【髮型使用技巧】

Tips 1：噴在梳子上面使用

像是不少細軟髮都很擔心髮油會讓髮絲變得厚重扁塌，不妨可以試試看將髮油噴在髮梳上面，透過正常的梳頭讓髮油均勻附著在髮絲上面，可以達到修護光澤，同時又不會過於負擔。

Tips 2：保濕精華＋髮油混合

針對市面上的保濕精華因為輕盈配方廣受粉絲喜愛，但髮質狀態可能會因為染燙或是使用控油性髮品而改變，因此，在滋潤度不夠的狀態下，可以透過添加少量的髮油，均勻混合在塗抹於髮絲，增強滑順度。

Tips 3：手指沾取加強塑形

除了一般較為蓬鬆的造型，像是油頭、包頭或是其他造型，需要髮絲更有線條感的呈現，也可以少量擠在手上、用手指沾取之後，針對毛毛的髮流進行抓取、用手搓成束狀，可以讓整體造型捲度更俐落。

【推薦單品】

＃Moroccanoil 摩洛哥優油噴霧，100ml、售價2000元

▲Moroccanoil,PAUL & JOE,摩洛哥優油,髮油,保養,頭髮,美妝。（圖／品牌提供）

曾以一支摩洛哥優油引起髮油護理風潮的Moroccanoil以滋潤卻超好吸收的質地，迅速席捲全球，至今依舊是經典代表，2026年再度推出更加輕盈的「摩洛哥優油噴霧」，完全不沾手的設計不僅隨時都可以使用，創新快乾⼩分⼦油霧科技更是讓油更為清爽，賦予髮絲營養呵護的同時，完全不會帶來厚重感，同時散發細膩女神光。

＃PAUL & JOE 凡爾賽花園賦活護髮油，80ml、售價1240元

▲Moroccanoil,PAUL & JOE,摩洛哥優油,髮油,保養,頭髮,美妝。（圖／品牌提供）

向來很懂法式浪漫的PAUL & JOE在今年夏季推出一系列髮絲養護系列，其中，凡爾賽花園賦活護髮油選用大溪地梔子花浸泡於椰子油中萃取出梔子花油，搭配添加多重髮芯修護與柔順成分，可以深入受損髮絲重現強韌，改善毛躁與粗糙，同時更能降低熱氣造成的髮絲傷害。

關鍵字：

Moroccanoil, PAUL & JOE, 摩洛哥優油, 髮油, 保養, 頭髮, 美妝

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