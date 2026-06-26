3招「零成本變白」方法沒門檻！只要照做輕鬆變冷白皮

記者李薇／台北報導 圖／達志示意圖

即將迎接夏天的到來，也可以說是美白的季節，想提前養出白皙好膚質，以下就盤點3個零成本變白的方法，不需要塗塗抹抹，只要注意日常生活跟飲食習慣，輕鬆就可以內調出細緻雪白的水煮蛋美肌。

1.調整生活習慣

想要肌膚白皙，其實內調永遠比外服更關鍵，建議不要熬夜、補充充足水分，可以從根源避免肌膚蠟黃、降低黑色素活躍，同時加強排毒，白天少吃感光食物，比如：菠菜、莧菜、柑橘、木瓜、紅蘿蔔、馬鈴薯等等，多吃莓類、高維他命C的水果，像是藍莓、草莓、蔓越莓、奇異果、芭樂、番茄等都很好。

2.防曬很重要

會變黑主要的原因來自於紫外線的照射，如果一整天待在室內，想降低肌膚負擔、不想塗防曬，那就盡量不要選靠窗的位置，可以降低曬黑機率，尤其是秋冬跟春季陽光不強烈，很多人就會忽略一直曝曬在陽光下，但其實紫外線仍然強烈，千萬不要忘記，外出建議加強物理防曬的保護，像是陽傘、外套、帽子、防曬乳等等，都可以更好的阻絕紫外線傷害。

3.小心痘痘粉刺

戒掉容易變黑的壞習慣也非常重要，尤其是手髒的狀況下千萬不要摸臉，很容易引發過敏或是痘痘出現，長了痘痘想不硬擠又很心癢，就會在臉上留下疤痕，想要消除可以說是要花10倍的力氣都不為過，所以真的不要趁一時爽快，後悔莫及。