2026懶人穆勒鞋推薦TOP 8！PUMA、ALO必收款　一腳踩就出門

文／美人圈

夏天穿搭想要兼顧時髦與舒適，一雙好穿的穆勒鞋絕對不能少！不用綁鞋帶、套上就能出門的設計，不僅深受懶人族喜愛，更是近年時尚圈的人氣鞋款。從極簡皮革款、率性樂福穆勒到結合經典球鞋的混血設計，都能輕鬆為造型加分。本篇特別整理2026必收懶人穆勒鞋推薦，讓你不費力就能穿出高級感與時髦氛圍。

▲（圖／KITH、ALO）

2026懶人穆勒鞋推薦：PUMA Speedcat Mule 穆勒鞋

PUMA這雙真的讓人一眼淪陷！全新Speedcat Mule穆勒鞋保留經典賽車鞋的流線輪廓，並以後跟鏤空設計注入更多輕盈感，穿脫方便又兼具時髦度。奶油白鞋身搭配芭蕾舞鞋般的抓皺細節與彈性繫帶設計，不僅甜美度滿分，也完美呼應近年大勢Balletcore風潮，無論是單穿還是搭配泡泡襪都能替造型加分，四款配色：經典全黑、杏仁焦糖、酒紅咖啡、義式濃縮直接爆發選色障礙。

▲PUMA Speedcat Mule 穆勒鞋，NT$2,780。（圖／KITH、PUMA）

2026懶人穆勒鞋推薦：ALO Sunset 運動穆勒鞋

運動品牌ALO也加入穆勒鞋戰局！這款Sunset運動穆勒鞋以復古薄底球鞋為靈感，結合粉嫩櫻花粉配色與後踩設計，甜美中又帶點率性氛圍。保留鞋帶細節與流線鞋型，讓整體看起來就像把運動鞋變成更輕鬆好穿的穆勒鞋，不僅舒適度滿分，搭配運動套裝、牛仔褲或洋裝都毫無違和感，絕對是今年少女感與機能感兼具的人氣鞋款！

▲ALO Sunset 運動穆勒鞋，NT$8,250。（圖／ALO）

2026懶人穆勒鞋推薦：ALO 芭蕾舞穆勒鞋

如果正在尋找一雙能從上班穿到假日的穆勒鞋，ALO這款芭蕾舞穆勒鞋絕對值得列入清單！以近年大勢Balletcore風格為靈感，將芭蕾舞鞋的柔美輪廓融入穆勒鞋設計，再透過抓皺鬆緊帶增添層次感與辨識度。低調俐落的全黑配色不挑穿搭，加上簡單的小Logo點綴，屬於百看不膩眼的穆勒鞋代表。

▲ALO 芭蕾舞穆勒鞋，NT$13,700。（圖／ALO）

2026懶人穆勒鞋推薦：adidas Originals SAMBA OG 穆勒鞋

說到穆勒鞋怎麼能少了adidas Originals人氣王SAMBA！adidas Originals將經典SAMBA OG改造成後踩設計，保留標誌性的 T 字鞋頭、三線條紋與焦糖色膠底，讓熟悉的復古球鞋搖身一變成更輕鬆好穿的穆勒鞋。不論是黑白經典配色還是白黑款都超百搭，套上就能出門的便利性加上親民價格，懶人族必收。

▲adidas Originals SAMBA OG 穆勒鞋，NT$3,290。（圖／adidas Originals）

2026懶人穆勒鞋推薦：adidas Originals DISNEY ADIFOM STAN SMITH 穆勒鞋

想找一雙舒適度滿分又自帶可愛感的穆勒鞋，這款絕對值得加入購物車！adidas Originals攜手Disney推出的ADIFOM STAN SMITH穆勒鞋，以輕量發泡材質打造厚底鞋身，穿起來輕盈又有增高效果。鞋面點綴撲克牌元素與粉色細節，為酷黑配色增添俏皮感，無論搭配襪子還是直接單穿都超有造型感，特別適合喜歡休閒街頭風的女孩。

▲adidas Originals DISNEY ADIFOM STAN SMITH 穆勒鞋，NT$2,690。（圖／adidas Originals）

2026懶人穆勒鞋推薦：Timberland Mix Tape特別款皮革休閒穆勒鞋

不想穿得太甜美？Timberland這雙穆勒鞋絕對是率性派女孩的菜！以經典樂福鞋為靈感，融入流蘇、綁帶與麂皮材質等細節，散發濃濃復古學院風。厚實鋸齒大底不僅提升舒適度，也讓整體造型更有份量感，搭配牛仔褲、工裝褲或短裙都很有個性。後踩設計兼顧穿脫便利與造型感，輕鬆穿出不費力的時髦態度。

▲Timberland Mix Tape特別款皮革休閒穆勒鞋，NT$5,500。（圖／Timberland）

2026懶人穆勒鞋推薦：Timberland 經典帆船穆勒鞋

Timberland這雙經典帆船穆勒鞋完美詮釋了近期大熱的Quiet Luxury風格！以俐落的樂福鞋輪廓結合穆勒鞋設計，再透過金屬扣環與藍白格紋內襯增添復古細節，散發低調卻不失質感的學院氣息。溫柔奶油白配色特別適合春夏穿搭，是兼具舒適與氣質的百搭首選。

▲Timberland 經典帆船穆勒鞋，NT$5,200。（圖／Timberland）

2026懶人穆勒鞋推薦：CHARLES & KEITH 蝴蝶結草編穆勒鞋

夏天就是要來一雙草編鞋！CHARLES & KEITH這款蝴蝶結草編穆勒鞋將芭蕾舞鞋與穆勒鞋巧妙結合，粉嫩櫻花粉配色搭配編織鞋面，自帶滿滿度假氛圍。鞋面點綴精緻蝴蝶結與細帶設計，甜而不膩，穿上瞬間散發法式女孩的浪漫氣息，重點是不到兩千元的價格也相當好入手！

▲CHARLES & KEITH 蝴蝶結草編穆勒鞋 ，NT$1,790。（圖／CHARLES & KEITH）

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