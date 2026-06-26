迪奧又來放火！限量蝴蝶結氣墊盒上架就被掃光　7月專櫃現貨快手刀搶

記者李薇／台北報導、攝影 圖／品牌提供

繼上次癮誘鏡面水光唇膏限定外殼被爆搶之後，才短短兩個月，迪奧又來放火，推出3款全新設計的氣墊粉盒，延續創意總監Jonathan Anderson所設計的高訂系列，透過粉紅色、白色皮革或是淺藍色絲緞，縫製上經典藤格紋，再搭配可愛的立體蝴蝶結，6月24日在線上旗艦店搶先上市，粉色就立刻被掃光！7月會正式在專櫃登場。

這次絕美的超完美氣墊外殼總共推出三個款式，最受到粉絲瘋搶的「蝴蝶結」選用粉紅色皮革作為基底，搭配上同色系的藤格紋縫線，在中央銀色CD LOGO旁邊更是點綴小巧精緻的蝴蝶結，簡直就是把少女感拉滿，才剛剛收藏了唇膏殼的粉絲絕對要收，而且外殼都可以搭配任何一款超完美氣墊粉蕊，輕鬆打造出專屬於自己的時髦配件。

而另一款淺藍色限定粉盒也是極推的設計，讓人不禁聯想到夏季必備丹寧元素，冰藍絲緞光澤的面料躍上標誌性藤格紋走線，一樣有皮革立體蝴蝶結作為裝飾，甜美之中更帶有一絲率性氛圍，放在包包裡面隨時補妝都很亮眼，1250元的價格絕對是值得擁有。

提到限量單品嬌蘭即將在7月推出的黑蘭鑽新極萃乳霜更是打造了頂級工藝臻白版，將過去由設計師Ora Ïto所構思的黑色瓶身，改為更加具有溫潤感的瓷器承裝，延續過去重視卓越工藝的靈魂，此款瓶身是超過150年工藝傳承的法國柏圖瓷器（Bernardaud）與法國製瓷合作，讓護膚體驗昇華為精緻非凡尊榮享受。