巴西足球巨星內馬爾入手3186萬豪奢錶　立體龍虎好霸氣

▲內馬爾開心入手Jacob & Co. Astronomia Baguette Dragon and Tiger陀飛輪錶與鑽石手環 。（圖／翻攝jacobandco IG）

記者陳雅韻／台北報導

巴西足球名將內馬爾（Neymar Jr.）歷經受傷、質疑聲浪，日前終於在相隔981天後再次代表巴西國家隊出賽登上世界盃組足球賽，最終巴西隊以3:0大勝蘇格蘭，讓他忍不住激動落淚。喜事不只一樁，熱愛名錶的他踏進紐約Jacob & Co.紐約精品店，入手集合裝飾藝術、高級珠寶鑲嵌工藝與精湛製錶工藝的Astronomia Baguette Dragon and Tiger陀飛輪鑽錶，價格逾31,860,000元。





▲Jacob & Co. Astronomia Baguette Dragon and Tiger陀飛輪錶呈現立體龍與虎，約31,860,000元。（圖／翻攝jacobandco IG）

Jacob & Co.展現天體運行之美的Astronomia腕錶，此次為內馬爾呈現了手工鑄造的18K白金老虎和青龍，象徵著力量、勇氣、智慧，栩栩如生的姿態展現霸氣，宛如微型藝術品，整只錶共鑲嵌了超過300顆長方形切割白鑽，任一角度欣賞都璀璨耀眼。





▲內馬爾同時買了兼具陽剛與華麗氣息的手環。（圖／翻攝jacobandco IG）

內馬爾一手戴著Jacob & Co.新錶，另一手則戴上品牌高級珠寶系列的硬式手環，bling bling新鮮貨上手讓他笑得合不攏嘴；內馬爾不僅是Jacob & Co.擁護者，也收藏不少頂級名錶，「錶王」百達翡麗（Patek Philippe，簡稱PP）也是他的愛牌之一，經常佩戴Aquanaut系列型號5167A-001腕錶，而此次出征世足賽，則被捕捉到戴著全鑽版的Nautilus型號5811/1460G-001腕錶，價格高達22,016,000元。





▲內馬爾也是PP錶藏家，佩戴Aquanaut系列型號5167A-001腕錶，849,000元。（圖／翻攝neymarjr IG）