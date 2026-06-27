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婁峻碩當奶爸曝看世足變「無聲尖叫」　陳華短版球衣穿搭認是氣氛組

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記者鮑璿安／台北報導

隨著足球熱潮全面升溫，adidas即日起至7月2日在台北信義區香堤大道打造限時「adidas 2026 FIFA 世界盃足球街區」，集結歷屆世界盃經典元素、國家隊戰袍、射門挑戰等沉浸式體驗，邀請球迷提前感受世界盃氛圍。品牌也找來婁峻碩、陳華同台現身，兩人不只分享支持的球隊，更聊起看球習慣與Blokecore球衣穿搭。

▲▼婁峻碩、陳華出席「adidas 2026 FIFA 世界盃足球街區」造勢記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼婁峻碩、陳華出席「adidas 2026 FIFA 世界盃足球街區」造勢記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲婁峻碩（右）、陳華出席「adidas 2026 FIFA 世界盃足球街區」記者會。（圖／記者湯興漢攝）

身為足球迷的婁峻碩透露，自己從小受到爸爸影響支持阿根廷，更是梅西的忠實球迷，因此今年依舊希望阿根廷能完成世界盃二連霸，「爸爸就是阿根廷粉絲，所以從小都會跟著看球，希望他們再拿一次冠軍。」他笑說，未來也希望兒子「小婁馬」能喜歡踢足球，「他現在就很愛踢來踢去，說不定以後真的會很愛足球。」

不過升格新手奶爸後，看球方式也和過去截然不同，婁峻碩笑說，現在家裡有小孩，因此追世界盃只能改成「無聲尖叫」，雖然少了和朋友一起吶喊的氣氛，但看到孩子開心的笑容，同樣很有幸福感。至於被問到當奶爸和熬夜追世足哪個比較累？他幽默回答：「都有部分的疲憊。」

▲▼婁峻碩、陳華出席「adidas 2026 FIFA 世界盃足球街區」造勢記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲陳華球衣造型將經典菱形圖案與 V 字線條完美融合，該靈感巧妙呼應了德國隊於 2014 年登頂世界盃時的代表性設計，整體造型俐落且個性十足。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼婁峻碩、陳華出席「adidas 2026 FIFA 世界盃足球街區」造勢記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲婁峻碩身著 adidas「阿根廷隊客場球衣」現身。（圖／記者湯興漢攝）

陳華則表示，自己最支持的球星就是梅西，平時屬於「氣氛組」，享受與朋友聚在一起看球、感受比賽帶來的熱血氛圍，也希望未來有機會飛到世界盃主辦城市，在現場感受最真實的足球魅力。兩人也示範今夏討論度極高的Blokecore穿搭。婁峻碩穿上阿根廷客場球衣，以硬挺長褲、金屬飾品與亮色方巾混搭街頭風格；陳華則換上德國主場短版球衣，搭配黑色皮裙、紅色襪子與緞帶等細節，以撞色技巧展現俐落又帶點個性的球衣時尚，證明足球文化早已從球場延伸至日常穿搭。

▲▼ adidas 。（圖／品牌提供）

▲▼ adidas 。（圖／品牌提供）

▲▼ adidas 。（圖／品牌提供）

▲即日起至 7 月 2 日信義區「adidas 2026 FIFA 世界盃足球街區」 在香堤大道廣場登場。（圖／品牌提供）

此次「adidas 2026 FIFA 世界盃足球街區」同步規劃多個特色展區，包括展示歷屆官方比賽用球與國家隊主場戰袍的「主場傳奇大道」、睽違36年回歸的三葉草客場球衣「客場文化長廊」、阿根廷、德國、西班牙三大主題牆，以及射門挑戰體驗區與巨型賽事指定用球裝置，讓球迷在世界盃開踢前，就能搶先走進最具臨場感的足球街區。

同場加映

Hollister致敬梅西推出全新足球主題系列

▲▼ 梅西10號戰袍變潮T 。（圖／品牌提供）

▲▼ 梅西10號戰袍變潮T 。（圖／品牌提供）

▲▼ 梅西10號戰袍變潮T 。（圖／品牌提供）

▲Hollister推出全新足球主題系列，將世界盃經典時刻、傳奇球星與俱樂部文化轉化為街頭潮流單品 。（圖／品牌提供）

Hollister推出全新足球主題系列，將世界盃經典時刻、傳奇球星與俱樂部文化轉化為街頭潮流單品，透過復古運動美學與Y2K設計語言，重新演繹足球迷心中的熱血記憶。系列最大亮點之一，莫過於向足球王國巴西致敬的設計，米白色連帽上衣以1970年墨西哥世界盃巴西奪冠為靈感，正面大面積印上「BRAZIL」、「FIFA WORLD CUP CHAMPIONS」字樣與球場圖騰，搭配做舊刷色效果，營造濃厚復古紀念品氛圍。除了國家隊元素，品牌也將世界級俱樂部文化融入設計。皇家馬德里主題T恤運用大面積背面印花，將隊徽、年份與「REYES DE EUROPA（歐洲之王）」字樣結合復古字體呈現，宛如收藏級球迷紀念品。

▲▼ 梅西10號戰袍變潮T 。（圖／品牌提供）

▲巴西里約熱內盧細肩帶背心NT$990；連帽上衣NT$3190；T恤NT$1590。（圖／品牌提供）

當然也不能錯過向阿根廷球王梅西（Lionel Messi）致敬的限定款式，以經典10號球衣背影作為主視覺，搭配巴洛克風格裝飾框線與阿根廷藍白配色，不僅重現球王高舉雙手慶祝的經典瞬間，也呼應外界對其「世界盃最後一舞」的情感記憶，對球迷而言更具收藏意義。

關鍵字：

世足街區, Blokecore, 婁峻碩, adidas, 足球文化

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