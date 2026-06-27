



▲覺得人生卡住了？試試「3件事」慢慢找回生活節奏。（圖／IG）

記者鮑璿安 ／綜合報導

每天起床只想滑手機、工作提不起勁，就連過去喜歡的事也失去興趣？不少人都曾經歷過「對生活失去熱情」的低潮期。其實熱情並非憑空消失，而是長期壓力、疲勞、生活失衡累積後的結果。若發現自己長時間對任何事都提不起勁，不妨從以下3個方向開始調整，逐步找回對生活的期待。

別急著逼自己恢復熱情

許多人誤以為沒有動力是因為不夠努力，因此不斷要求自己振作，反而讓心理壓力更大。事實上，長期熬夜、工作過量或精神緊繃，都可能讓大腦處於疲憊狀態。與其勉強投入新的目標，不如先調整睡眠、規律飲食，給自己適度喘息的空間，才能重新累積能量。

從微小的改變開始，重新建立成就感

失去熱情時，不需要一開始就設定遠大的目標，可以從每天完成一件簡單的小事開始，例如散步10分鐘、整理房間、閱讀幾頁書，甚至親手做一頓飯。當完成這些小目標後，大腦會逐漸累積正向回饋，也有助於慢慢找回行動力與自信。

主動與人連結

當生活陷入一成不變，容易讓人感到麻木，可以安排與朋友聚會、培養新的興趣、到沒去過的地方走走，甚至只是換一條上下班路線，都可能帶來不同的感受。若低落情緒持續數週以上，甚至影響工作、人際與日常生活，建議尋求心理諮商或精神科醫師協助，及早了解原因並接受適當支持。