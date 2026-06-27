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L:A Bruket北歐花園限量系列、Rose et Marius南法香氛同步登場

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記者曾怡嘉 ／綜合報導

香氣不只是氣味，更能喚起深藏心底的記憶，今年夏天，來自瑞典的天然保養品牌 L Bruket 與法國普羅旺斯香氛品牌 Rose et Marius，分別以童年花園、南法莊園生活為靈感，推出全新香氛與身體保養系列，透過植物、花卉與木質香調，將自然風景與生活片段化為療癒日常。

#北歐花園化作香氣　L:A Bruket限量推出「大黃／天竺葵」身體系列

▲▼身體香氛。（圖／品牌提供）

▲L:A Bruket339 大黃／天竺葵潔膚露 450ml，1,350元。

來自瑞典西海岸的 L:A Bruket 全新限量「大黃／天竺葵」身體系列，靈感源自品牌創辦人對北歐花園的童年記憶，剛採收的大黃莖梗清脆折斷的聲音、深紅色大黃與翠綠葉片交織的景象，化作充滿生命力的香氣，希望透過氣味重現置身自然的平靜感受。

▲▼身體香氛。（圖／品牌提供）

▲L:A Bruket 340 大黃／天竺葵身體乳，240ml，1,550元。

▲▼身體香氛。（圖／品牌提供）

▲L:A Bruket 341 大黃／天竺葵護手霜，70ml，950元。

香調以酸甜清新的大黃為主角，融合柔和天竺葵花香，並加入松針與雪松木質氣息，呈現清新綠意與森林氛圍。此次香氣同步延伸至品牌經典身體護理系列，包括潔膚露、身體乳與護手霜，讓沐浴、保養都彷彿漫步於北歐庭園之中。

▲▼身體香氛。（圖／品牌提供）

▲Rose et Marius 晨風下的辛香玫瑰，30ml，2,380元、100ml，5,980元。

#香氛收藏普羅旺斯生活　Rose et Marius帶來南法夏日記憶

來自法國普羅旺斯艾克斯的 Rose et Marius，持續以創辦人的童年生活為創作靈感，將祖母莊園、玫瑰花園、百葉窗灑落的晨光，以及南法悠閒生活化作一系列香氛作品。

今年夏季推出全新淡香精「晨風下的辛香玫瑰」，描繪晨曦灑落玫瑰花園的景象。前調結合黃橘、義大利佛手柑、小荳蔻與粉紅胡椒，中調以大馬士革玫瑰、印度玫瑰草及天竺葵展現層次，尾韻則透過黑胡椒與辣椒葉留下溫暖辛香，呈現不同於甜美花香的優雅個性。

▲▼身體香氛。（圖／品牌提供）

▲Rose et Marius 夏沐馬鞭草 居家擴香，200ml，2,980元。

除了香水新品，Rose et Marius同步推出「夏沐馬鞭草」居家擴香，靈感來自普羅旺斯祖母莊園的夏日午後。馬鞭草與檸檬花交織清新草本香氣，再搭配木質與橡木苔調性，營造溫暖舒適的居家氛圍。

關鍵字：

香氛, 身體保養, 北歐風, 南法生活, 天然品牌

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